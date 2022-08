Nueva temporada, misma ilusión y un arranque inmejorable. Así han sido las últimas horas de un Atlético de Madrid que está decidido a pelear LaLiga. Diego Pablo Simeone no duda de la capacidad de los suyos y de cara a aspirar a todo en mayo del 2023, rechaza ofertas por un valor total de 250 millones de euros.

No ha sido un verano sencillo en un conjunto Colchonero donde la sombra del posible fichaje de Cristiano Ronaldo acaparó todo en el Civitas Metropolitano. En silencio y con la tranquilidad que le caracteriza, el Cholo se mantuvo al margen y cerró la puerta ante cualquier fuga de talento. No solo hubo ofrecimientos por Joao Félix.

Manchester United se encuentra de compras por la capital española y puso sus ojos en Casemiro, así como en el delantero que se espera que sea la gran noticia de la temporada en Atlético de Madrid. Simeone y Enrique Cerezo no dudaron, se mostraron firmes y rechazan una oferta de los Red Devils por hasta 130 millones de euros. AS apunta eso sí, que no fue el único al que buscaron sacar del Metropolitano.

250 millones de euros, rechazados

Chelsea vino a por Marcos Llorente, pero nunca estuvo por la terea de pagar los 120 millones de euros en la cláusula del futbolista. Ofrecieron 40 kilos que fueron rechazados de manera tajante por Simeone y la junta directiva. Mismo escenario se vio con Manchester United y Matheus Cunha (también 40 millones) y con un Álvaro Morata que AS desvela tenía ofertas para poner rumbo a Juventus por la misma cifra.

250 millones de euros pudieron haber llegado al Atlético de Madrid por cuatro futbolistas vitales para el Cholo y que no se moverán de la capital a corto plazo. Simeone quiere pelear LaLiga y la victoria ante Getafe avisa que los Colchoneros desean nuevamente hacer de la primera división española, un torneo de tres.