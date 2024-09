El momento de la Selección de Francia está muy lejos de ser el que fue en la previa de la Copa del Mundo de Qatar 2022, a la que llegó como máximo candidato y en la que, mal o bien, a pesar de que no pudo alcanzar el bicampeonato (tras perder en los lanzamientos de penaltis con la Selección Argentina), logró ser uno de los participantes de la Final que tuvo lugar en el Estadio Icónico de Lusail,

Y uno de los principales apuntados por este presente del combinado galo, envuelto en derrotas y trascendidos de disputas internas, como no podía ser de otra manera, es Kylian Mbappé. Es que el delantero del Real Madrid, además de ser la figura más representativa, fue bendecido por Didier Deschamps para llevar la cinta de capitán.

Por eso, su nivel y sus declaraciones en la previa del cruce con Italia por la primera jornada de la UEFA Nations League (el cual perdieron 3 a 1 como local en el Parque de los Príncipes de París), fueron aspectos por los que fue duramente criticado por estas horas en Francia, no solo por la prensa y los hinchas, sino también por emblemas de la selección dos veces campeona del mundo.

”Estoy en una etapa de mi vida y de mi carrera en la que ya no me doy cuenta. Vengo, juego e intento dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Lo que piense la gente es la menor de mis preocupaciones”, expresó Kylian Mbappé a raíz de su regreso, post polémico fichaje por el Real Madrid, al estadio en el que hace de local el París Saint-Germain.

Contra Italia no se vio el Kylian Mbappé explosivo que se esperaba.

Y al respecto, quien no perdonó esta actitud fuera y dentro de la cancha fue Bixente Lizarazu, campeón del mundo con Francia en 1998. “La rueda de prensa de Kylian Mbappé me sorprendió y avergonzó. Las palabras utilizadas fueron inapropiadas, no las de un líder y menos las de un capitán. No se puede ser insensible a los sentimientos de los aficionados de la selección francesa, a las frustraciones que puedan albergar, a las preguntas que puedan tener”, escribió en su columna publicada este lunes 9 de septiembre en L’Equipe.

La controversia con PSG, uno de los puntos que criticó Lizarazu de Kylian Mbappé

“La guerra psicológica que libraron él y el París Saint-Germain tuvo un enorme impacto, obviamente. Mbappé ya no es tan explosivo ni decisivo como antes. Sigue siendo un muy buen goleador, un muy buen jugador por supuesto, pero ya no da miedo como antes“, analizó Bixente Lizarazu, ex lateral izquierdo del Bayern Munich.

Para cerrar, señaló que los idas y vueltas con el PSG están afectando la carrera del atacante de 25 años: “Está viviendo un año complicado, que empezó con el PSG y continuó con la selección francesa. Para mí, esto es consecuencia de una situación increíblemente conflictiva con su antiguo club, durante la cual lo extradeportivo tenía prioridad sobre el deportista. Necesita volver a ser solo un futbolista, pensar solo en el entrenamiento, el partido, el juego, la recuperación sin dispersarse como hizo la temporada pasada”.

Francia se enfrenta a Bélgica este lunes 9 de septiembre

La Selección de Francia buscará recuperarse de la dura derrota que sufrió con Italia por 3 a 1 en el Parque de los Príncipes con su compromiso ante Bélgica como local en el Parc OL de este lunes 9 de septiembre desde las 20:45 horas de Europa Central. El duelo se desarrollará bajo el marco de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.