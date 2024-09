El calendario tan apretado se tornó en el enemigo número uno de los clubes más importantes de Europa. Porque además de tratar de administrar las cargas para responder a tantos partidos de diferentes competencias (tanto locales como internacionales), por reglamento, no tienen otra opción más que dejar ir a los futbolistas cuando son citados por sus selecciones para los compromisos por la fecha FIFA.

Pero claro, por más que los protagonistas hagan pretemporadas para soportar tanta exigencia física, llega un punto en el que el organismo pide descansar. Por eso, a menos de un mes de comenzada la temporada, la ventana para encuentros de combinados nacionales ya dejó una larga lista de lesionados que no podrán estar a disposición en el regreso a sus equipos.

En ese sentido, Real Madrid, Barcelona y París Saint-Germain son los clubes que aparecen, hasta el momento, como los máximos damnificados. El Merengue ya perdió a Aurelién Tchouaméni, Ferland Mendy, Éder Militao y Dani Ceballos. Todos desafectados por los equipos representativos de sus países por distintas dolencias y, por tales motivo, se transformaron en las dudas de Carlo Ancelotti para el juego con la Real Sociedad en San Sebastián (Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, lesionados de antes, tampoco podrían estar a disposición).

Por su parte, Hansi Flick ya sabe que debe analizar a fondo a Dani Olmo, quien sufrió un golpe con Serbia (por eso no estuvo con España vs. Suiza). De este modo, también se mantiene como una incógnita para el Barcelona de cara al enfrentamiento con el Girona en el Estadio Municipal de Montilivi, otro de los cruces correspondientes a la quinta jornada de LaLiga.

Dani Olmo sufrió un golpe en su tobillo vs. Serbia y es posible que se pierda el duelo con el Girona.

En tanto que Luis Enrique recibió la desagradable noticia del golpe en el tobillo que padeció Vitinha en su cotejo con Portugal contra Croacia por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Por eso mismo, se ausentaría en el París Saint-Germain vs. Stade Brestois en el Parque de los Príncipes por la quinta fecha de la Ligue 1.

Otros jugadores que también se suman a la lista

La nómina no termina en los futbolistas del Real Madrid, Barcelona o PSG. De la fecha FIFA de septiembre también se desprenden las lesiones de Riccardo Calafiori con Italia (no llegaría al Arsenal vs. Nottingham), Nicolás González y Alexis Mac Allister (los dos son duda para estar con Colombia, por lo que hicieron encender las alarmas en Juventus y Liverpool, respectivamente), y Juan Musso, por un golpe en la cadera vuelve con una contractura al Atlético de Madrid.

La preocupación también pasa por la cercanía del inicio de la UEFA Champions League

Tantas lesiones preocupa a los equipos europeos, puesto que entre el 17 y 19 de noviembre -es decir dentro de 8 y 10 días- comienzan la UEFA Champions League 2024/2025 con la primera jornada de la Fase de Liga. Con el panorama descrito, es posible que algunos de los jugadores afectados en la fecha FIFA no lleguen al estreno de la competencia internacional.