La temporada 2023/2024 de las competencias organizadas directamente por la UEFA tendrá un condimento especial. Por primera vez en la historia contará en la fase de grupos de uno de sus torneos con un equipo de Islas Feroe, el archipiélago que forma parte del Reino de Dinamarca y que cuenta con apenas 52 mil habitantes.

El elenco es el KÍ Klaksvík, que al vencer por penales 4 a 3 al BK Häcken de Suecia (empataron 0 a 0 en la ida y 3 a 3 en la vuelta), avanza en las eliminatorias que otorgan como premio máximo la participación en la UEFA Champions League. De todos modos, ya se aseguró, como mínimo, jugar la primera instancia de la Conference League.

Ahora, el conjunto de Islas Feroe deberá enfrentar al Molde FK de Noruega (que en su caso dejó en el camino al HJK de Finlandia) por la Tercera Ronda de Clasificación. En caso de perder jugarán los play-offs de la Europa League. Y si vuelven a caer, ahí quedarán fijos en la tercera competición en orden de importancia a nivel clubes del Viejo Continente.

Pero si el KÍ Klaksvík gana, ingresa a los play-offs de la UEFA Champions League. Es decir, estarán en la eliminatoria previa a la zona de grupos del campeonato más relevante jugado por equipos de Europa de la temporada 2023/2024, en la cual faltan definir nueve participantes que saldrán de las fases anteriormente descritas.

Todos los cruces de la Tercera Ronda de Clasificación de la UEFA

Entre el martes ocho y el miércoles nueve de agosto se empezarán a jugar los duelos de ida de la Tercera Ronda de Clasificación de la UEFA. KÍ Klaksvík vs. Molde, Copenhague vs. Sparta Praga, Raków vs. Aris Limassol, PSV vs. Sturm, AEK vs. Dinamo Zagreb, Sporting Braga vs. TSC, Olimpija Ljubljana vs. Galatasaray, Panathinaikos vs. Olympique de Marsella, Slovan Bratislava vs. Maccabi Haifa y Rangers vs. Servette.