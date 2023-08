Mercado: El temible once confeccionado con jugadores que quedaron libres

El mercado de transferencias abrió el primero de julio (y se extenderá hasta el primero de septiembre) en las principales ligas del mundo. Por lo tanto, hace ya más de un mes que los clubes y los futbolistas pueden negociar libremente. Sobre todo aquellos que finalizaron sus contratos y que no renovaron o que no acordaron de inmediato su incorporación en otro destino.

De igual modo, hay casos de jugadores de renombre que llaman mucho más la atención por el tiempo consumido sin definiciones. Es decir, más de 30 días y todavía están en exposición para aquellos que se interesen y que, claro está, reúnan las condiciones para presentar un contrato lo suficientemente tentador para alcanzar un acuerdo.

Incluso, hasta se puede elaborar un equipo entero que podría pelear tranquilamente la UEFA Champions League. Por ejemplo, en la portería, David De Gea, que quedó libre del Manchester United. Después, la línea de cuatro defensores podría ser con: Danilo D’ambrosio ex Inter de Milán, Yerry Mina que dejó el Evertón, Sergio Ramos que no extendió con el PSG y Dalbert que también es ex nerazzurro.

En el medio campo cuatro volantes: Ainsley Maitland-Niles, que se le terminó el vínculo con el Arsenal de la Premier League; Roberto Pereyra, que abandonó el Udinese después de tres años; Manuel Lanzini, quien ya no formará parte del West Ham United y, por último en este sector, Daichi Kamada, exjugador del Eintracht Frankfurt.

En tanto que la formación de los once titulares del equipo con integrantes que ostentar contar con el pase en su poder lo completan los delanteros Alexis Sánchez, de último paso por el Olympique de Marsella, y Eden Hazard, que dejó en el pasado su conflictivo proceso en el Real Madrid.