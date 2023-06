Croacia vs. España EN VIVO – FINAL de la UEFA Nations League 2023: Dónde verlo, minuto a minuto y árbitro

Nos situamos en el cruce que definirá al próximo ganador del título en disputa del viejo continente, donde Croacia chocará contra España en la FINAL correspondiente a la UEFA Nations League 2023. Este encuentro será HOY, domingo 18 de junio, desde el Stadion Feijenoord teniendo de arbitraje a Felix Zwayer (Alemania), agregado a la transmisión EN VIVO de Star+ hacia Sudamérica y Centroamérica, con FuboTV para Estados Unidos.

Comenzamos con los “Ajedrezados”, que por primera vez en su historia integran el duelo cúlmine sabiendo que en la presente temporada inauguraron la figura en el Final Four. Quienes cuentan con el bosnio Zlatko Dalić de entrenador vienen de dejar en el camino a Países Bajos, superándolo 4-2 en tiempo suplementario gracias a los goles de Andrej Kramarić, Mario Pašalić, Bruno Petković y Luka Modrić.

Situándose en la realidad opuesta, la “Roja” sabe que su arribo tampoco fue fácil ya que hasta último momento estuvo igualado hasta que Joselu estampó el 2-1 final ante Italia, resaltando que previamente había abierto Yéremi Pino. Se presenta una rápida revancha para los ahora liderados por Luis de la Fuente, ya que en la temporada anterior fueron finalistas terminando segundos, por lo que ahora querrán el primer título de su historia.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Croacia vs. España por UEFA Nations League 2023?

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas por ESPN

Bolivia: 14:45 horas por ESPN

Brasil: 15:45 horas por ESPN

Chile: 14:45 horas por ESPN

Colombia: 13:45 horas por ESPN

Ecuador: 13:45 horas por ESPN

España: 20:45 horas por La 1 TVE y RTVE Play

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET por Fox Sports 1, foxsports.com y Fox Sports App

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas por ESPN

Perú: 13:45 horas por ESPN

Uruguay: 15:45 horas por ESPN

Venezuela: 14:45 horas por ESPN

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Croacia vs. España se podrá observar en Star+ para Sudamérica y Centroamérica. En tanto que FuboTV lo emitirá en Estados Unidos y UEFA TV hacia España.

Croacia vs. España: MINUTO a MINUTO de la FINAL