De ser campeón del mundo con Inglaterra a oficinista: “El fútbol no es lo que pensé”

Inglaterra ha sido uno de los países que más han trabajado el recambio de jugadores en sus selecciones. Uno de los casos más ejemplificadores se registró en el Mundial Sub 17 disputado en India.

Sin embargo, no todos los casos terminaron de forma positiva. Entre ellos, aparece la historia de Curtis Anderson, quien se perfilaba a ser uno de los grandes proyecos del fútbol inglés.

El juvenil portero fue parte del plantel que conquistó el torneo ganándole por 5-2 a España. A su corta edad se destacaba, al igual que otros nombres como Philip Foden, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold o Emile Smith Rowe. Sin embargo, su proyección se vio fruncada ante su petición de salir del Manchester City.

En busca de nuevas oportunidades, el golero decidió buscar un mejor presente en Estados Unidos pero no logró la regularidad que tanto esperaba. Luego decidió volver a su país y su último club fue Lancaster City, en un sector que le permitía estar cerca de su familia y novia. Lo que además significaba pasar de ganar cerca de 117.000 euros al mes a una cifra sumamente inferior como en su último pasaje en la séptima división.

Aunque esto finalmente lo obligó a asumir el estar sin club. Por lo que ahora se enfoca en mantenerse económicamente al 100% a su oficio como asesor financiero y con una vida diaria muy distinta al mundo fútbol. Decisión que no fue fácil y que trata día a día. “Pasé de amar el fútbol, ​​entre los ocho y los 18 años, a pensar: ‘Esto no es lo que pensé que era’ (…) A veces lucho con lo que siento al respecto“, confesó a The Times.