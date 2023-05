El Manchester United de Erik ten Hag está a un paso de asegurar su pase a la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023/2024 (por el momento se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Premier League con 69 puntos, tres más que el Liverpool que está quinto, y en el calendario solo le resta enfrentarse al Chelsea y al Fulham).

Por eso, The Red Devils quieren aprovechar la chance para volver a ser considerados como uno de los equipos más poderosos de Europa, dado que en los últimos años perdió demasiado terreno (su último título continental fue la Europa League de la temporada 2016/2017 cuando venció en la Final al Ajax 2 a 0).

En otras palabras, conforme a un reporte de Foot Mercato, Manchester United se lanzará decidido al mercado de pases para capturar varias de las figuras más solicitadas del momento del fútbol europeo, entre ellos: Harry Kane del Tottenham Hotspur, Victor Osimhen y Kim Min-jae del Napoli, Adrien Rabiot de la Juventus y Gonçalo Ramos del Benfica, son algunos de los nombres que menciona el portal francés especializado en transferencias.

Además, como si fuera poco, el elenco británico no descartaría hacer un intento por Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, dadas sus controversiales situaciones en sus respectivos equipos. El brasileño no pasa por un buen momento personal en España por los reiterados episodios de racismo en los que fue víctima, mientras que el francés (siempre con base en reportes de medios que siguen el día a día del elenco que hoy comanda Christophe Galtier) estaría buscando salir del PSG en donde consideraría que no logra terminar de explotar todo su potencial.

Para cerrar, este miércoles, el periódico Daily Mail publicó que desde Old Trafford también tienen en mente a Mason Mount del Chelsea para reforzar el mediocampo. ¿Podrá el Manchester United seducir a todas estas figuras y volver a conquistar la Champions League como lo hizo por última vez en la temporada 2007/2008?