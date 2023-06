España vs. Italia EN VIVO – UEFA Nations League 2023: Dónde verlo, árbitro, alineaciones y minuto a minuto

Momento para el otro gran encuentro que presenta el Final Four del certamen europeo, donde España jugará ante Italia en las semifinales de la UEFA Nations League 2023. Dicho partido será HOY, jueves 15 de junio, desde el Estadio De Grolsch Veste con arbitraje de Slavko Vinčic (Eslovenia), sumado a la transmisión EN VIVO de Star+ hacia Sudamérica y FuboTV en Estados Unidos.

Situándose en la realidad de “La Roja”, el equipo trabaja la recomposición en una realidad que lo tuvo dentro de los eliminados en octavos de final del pasado Mundial de Qatar 2022. Es la segunda vez consecutiva que forman parte del Final Four de este certamen, además de que los liderados por Luis De La Fuente intentarán llegar por segunda ocasión en fila a la final.

Pasamos hacia la parte del “Azzurri”, quienes después de no haber dicho presente en la Copa del Mundo saben la importancia de una reestructuración deportiva, la cual incluye gran parte del plantel. Para los liderados por Roberto Mancini también vuelven a decir presente en el Final Four como en 2020-21, solo que en ese entonces fueron eliminados en la semifinal.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de España vs. Italia por UEFA Nations League 2023?

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas por ESPN

Bolivia: 14:45 horas por ESPN

Brasil: 15:45 horas por ESPN

Chile: 14:45 horas por ESPN

Colombia: 13:45 horas por ESPN

Ecuador: 13:45 horas por ESPN

España: 20:45 horas por ESPN

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET por Fox Sports 1, foxsports.com y Fox Sports App

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas por ESPN

Perú: 13:45 horas por ESPN

Uruguay: 15:45 horas por ESPN

Venezuela: 14:45 horas por ESPN

Internet y streaming donde transmitirán el partido

España vs. Italia se podrá observar en Star+ para Sudamérica. Mientras que FuboTV lo emitirá en Estados Unidos y UEFA TV hacia España.

Posibles alineaciones de España e Italia

España

Unai Simon; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Martín Zubimendi, Rodri, Gavi; Marco Asensio, Álvaro Morata y Dani Olmo. DT: Luis De La Fuente.

Italia

Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Francesco Acerbi, Rafael Toloi, Leonardo Spinazzola; Nicoló Barella, Jorginho, Marco Verratti; Nicoló Zaniolo, Ciro Immobile y Giacomo Raspadori. DT: Roberto Mancini.

MINUTO a MINUTO de España vs. Italia