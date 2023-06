Mateo Retegui en Italia vs. España: los delanteros que desplazó el nueve de Tigre

El caso de Mateo Retegui no deja de sorprender. No es que no tenga talento para ser parte de una selección como la de Italia, pero la realidad es que Roberto Mancini tenía y aún tiene otras alternativas nativas, que de hecho participan de la Serie A, para encausar a la Azzurra en el camino que desemboca en la próxima Copa del Mundo.

Incluso, después de lo que fue su presentación con goles ante Inglaterra en el Estadio Diego Maradona de Napoli y Malta en el Estadio Nacional Ta’ Qali, ambos por las Eliminatorias para la Euro de Alemania 2024, el entrenador, ya de frente a la Semifinal de la UEFA Nations League contra España, se volvería a inclinar por el atacante del Club Atlético Tigre.

Así lo reportan varios medios italianos. Mateo Retegui es otra vez la preferencia de Roberto Mancini para el once titular de Italia, por encima de, por ejemplo, Federico Chiesa de Juventus, Wilfried Gnonto de Leeds, Ciro Immobile y Mattia Zaccagni de Lazio y Giacomo Raspadori del Napoli, las otras opciones ofensivas incluidas en la lista de convocados.

Ciro Immobile, el único que supera a Mateo Retegui en cantidad de goles en la temporada

Si se toma como referencia el período que se aplica en Europa para la temporada, entre mediados del 2022 y mediados del 2023, Ciro Immobile, en la Lazio, marcó 12 tantos (décimo en la tabla de goleadores de la Serie A), uno más que el número que registró Mateo Retegui en Tigre. Más atrás aparece Matteo Zaccagni con 10 anotaciones.

El once de Italia para enfrentar a España en la Semifinal de la UEFA Nations League

Roberto Mancini se decidiría por los siguientes once jugadores para enfrentar a España: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Rafael Toloi, Francesco Acerbi, Leonardo Spinazzola; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Domenico Berardi, Lorenzo Pellegrini y Mateo Retegui. El duelo se llevará a cabo en el estadio De Grolsch Veste de Enschede, Países Bajos, este jueves 15 de junio a las 20:45 horas de Europa Central. La otra semifinal la disputarán Países Bajos vs. Croacia.