En una emocionante incorporación, el Barcelona ha oficializado la llegada de Mikayil Faye, un talentoso defensor central procedente del Kustosija de Zagreb y internacional sub 17 por Senegal.

Este prometedor jugador aterriza en el equipo filial azulgrana en un traspaso valorado en 1,5 millones de euros, firmando un contrato de cuatro temporadas hasta el 30 de junio de 2027.

Una cláusula de rescisión que destaca

Lo más sorprendente del fichaje de Faye es su cláusula de rescisión, cifrada en 400 millones de euros. Una suma extraordinaria para un jugador nacido en 2004 que se incorpora al filial del Barcelona. Esta cifra refleja la confianza y las grandes expectativas que el club deposita en el joven senegalés.

Mikayil Faye no oculta su felicidad por esta oportunidad única: “Estoy muy feliz. He cumplido el sueño de mi infancia. Desde pequeño tenía fotografías del Barça en mi habitación, en mi cama… Estoy cumpliendo un sueño. Daré todo en el campo y fuera de él por el club, que ha confiado en mí. Como defensor central, mi ídolo era Mascherano, un jugador duro y mentalmente fuerte. También me he fijado en Piqué y Araujo“.

Un jugador con proyección internacional

Nacido el 14 de julio de 2004 en Sedhiou, Senegal, Mikayil Faye se formó como futbolista en el Diambars FC de la Liga de Gambia. Sus destacadas actuaciones llamaron la atención del NK Kustosija, equipo de la segunda división de Croacia, que lo incorporó durante el mercado de invierno pasado. Con el club croata, Faye ha disputado un total de 13 partidos, siendo titular en 11 de ellos.

Faye se distingue por ser un defensor central zurdo, dotado de una gran fortaleza física, velocidad y habilidad para sacar el balón. Estas cualidades le han valido para representar a la selección sub 17 de Senegal a nivel internacional.

Con esta incorporación, el Barcelona demuestra una vez más su compromiso con el talento joven y su visión a largo plazo. Mikayil Faye llega al filial azulgrana dispuesto a hacer historia y dejar una huella imborrable en el mundo del fútbol.