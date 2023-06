Francia vs. Grecia EN VIVO – Eliminatorias Eurocopa 2024: Dónde verlo y minuto a minuto

Nos metemos en otro de los cruces a resaltar en lo que respecta a una nueva cita de las Eliminatorias Eurocopa 2024, donde la Selección de Francia chocará ante Grecia en la jornada 4 por el Grupo B. Dicho duelo será HOY, lunes 19 de junio, desde el Stade de France, además de la transmisión EN VIVO a cargo de Star+ en Sudamérica y Centroamérica, con FuboTV haciéndolo para Estados Unidos.

Comenzamos con el dueño de casa, donde “Les Bleus” quiere seguir con el paso firme con el que llegan al partido, ya que ganaron todos los encuentros y sin recibir goles. Los comandados por Didier Deschamps vienen de superar por 3-0 a Gibraltar, resaltando que en septiembre jugarán frente a Irlanda para después quedar libre y asumir un amistoso frente a Francia.

Transitamos la parte visitante, con unos “Ethnikí” que demostraron un comienzo muy bueno ya que ganaron los dos duelos afrontados, resaltando que ya quedaron libres en una de las dos ocasiones permitidas. Con presencia del uruguayo Gustavo Poyet siendo director técnico, el equipo viene de superar 2-1 a Irlanda y después del cruce nombrado tendrá que jugar contra Países Bajos y Gibraltar en septiembre.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Francia vs. Grecia por las Eliminatorias Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Francia vs. Grecia contará con la transmisión de Star+ para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto que UEFA TV emitirá hacia México y España; además de que en Estados Unidos lo dará FuboTV y ViX+.

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Chile: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET por Fox Sports 1, Fox Sports App y FOXsports.com

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

Uruguay: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Así está la tabla de posiciones del Grupo B, previo al partido de “Les Bleus” y los “Ethnikí”