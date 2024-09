Fue campeón en el Real Madrid, dijo que Messi es "Dios" y ahora arremetió contra Cristiano Ronaldo: "No sabe jugar al fútbol"

Más de 900 goles, máximo anotador de Real Madrid o torneos como la Champions, pero algo faltaría. Un ex campeón con la casa blanca y que dijo que Lionel Messi era “Dios”, ahora arremetió contra Cristiano Ronaldo por sus condiciones el impacto en el juego más allá de lo que ocurre de cara al arco. Dejó varias y polémicas frases sobre el delantero que ahora mismo brilla sobre Al-Nassr de Arabia Saudita: “No sabe jugar al fútbol”.

Hablar de Antonio Cassano supone comentar la figura de uno de los delanteros con más talento de Calcio en el último tiempo, así como de una vez llena de polémica en sus palabras desde el retiro. En una charla en ‘Viva el fútbol’ junto a Nicola Ventola y Lele Adani, el italiano cuestionó de manera más que importante a la figura de CR7. No olvidemos que tiempo atrás había definido a Lionel Andrés Messi como el “Dios” del fútbol mundial. ¿Tienen fundamento sus dardos al portugués?

“Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Puede marcar 3.000 goles, me importa una mierda. Jugar al fútbol jugaron: Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibra, Suárez…Ellos si saben jugar al fútbol en equipo pero Cristiano, ¿Su objetivo cuál es? gol, gol, gol”, comenzaba Cassano en ‘Viva el fútbol’ con Nicola Ventola y Lele Adani. Hace solo tres veranos eso sí, el ex Real Madrid o Roma había definido a CR7 como: “El mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte”.

Cassano escudó sus dardos alrededor de una cuestión de juego. No cuestionó el papel goleador del luso, más si su impacto en el equipo que ostenta sus servicios. La comparación incluso con el CR7 del pasado indica, es totalmente superior a lo que se ve hoy: “Durante los últimos tres o cuatro años en el Madrid CR7 fue delantero centro. Siempre ha sido extremo izquierdo. ¿Quieres ponerlo entre estos atacantes? Los que he mencionado tienen algo en común denominador…Higuaín, Agüero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic y Luis Suárez, supieron jugar con su compañero”.

La realidad es que el italiano vivió un Real Madrid más que distinto al de CR7. Cassano llegaba en invierno del 2006 y tras brillar en Roma. Un lugar que solo dejaría por cuestiones ex deportivas que se trasladaron a España. Antonio ganó la famosa Liga de las remontadas con Fabio Capello, pero apenas disputó 29 partidos con 4 goles incluidos en un Bernabéu donde su recuerdo no es ni mucho menos grato. Tras varios actos de indisciplina y un bajón de rendimiento total, Sampdoria se convertía en su nueva casa en el verano de 2007.

Messi, un Dios para Cassano

PSG y Saint-Étienne jugaban en febrero de 2022, Cassano visitaba la capital de Francia y llegaron ahí grandes elogios para el capitán de la selección Argentina. Todo acabó 3-1 gracias a un doblete de Kylian Mbappé a pases de Messi. Tras el final de choque, el italiano bajó a vestuarios para saludar a Lionel Andrés mientras dejaba en sus redes sociales un claro mensaje: “Oh, Dios existe”.

Cristiano Ronaldo y un año de récords

El portugués superaba en las últimas semanas los 900 goles a nivel profesional. Todo esto a sus 39 años y con Al-Nassr buscando luchar contra el poderío de Al-Hilal en la primera división de Arabia Saudita. El luso ya tiene 68 tantos y 17 asistencias en sus primeras 75 batallas por un fútbol de Oriente Medio donde su equipo marcha quinto con 8 puntos de 12 hasta la fecha.