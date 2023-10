Tras fichar en este mercado por el Bayern Múnich, Harry Kane ha iniciado con 30 años un rumbo hacia lo desconocido. Tras 10 años en el Tottenham, el goleador histórico de los Spurs dejó la casa de toda su vida y se marchó a Alemania para iniciar lo que él mismo describe como la segunda mitad de su carrera.

Kane es, además, el capitán del seleccionado inglés, y como tal en la previa a una nueva Fecha FIFA habló con la prensa. Allí aseguró que planea seguir los pasos de jugadores como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, para quienes los 30 años no fueron más que el inicio de una nueva etapa en el fútbol.

Kane acaba de cumplir 30 años, y el Bayern Múnich ha pagado una cifra cercana a los 100 millones de euros por su fichaje, lo cual parece una locura para un futbolista que, en teoría, ya pasó la mejor etapa de su carrera.

Sin embargo, para el propio Kane, lo vivido hasta ahora es apenas una mitad de lo que planea para su tiempo como futbolista profesional y en la élite del deporte más popular del mundo.

Kane busca ser aún mejor a partir de los 30

Hablando con la prensa inglesa, Harry Kane se mostró optimista sobre lo que depara no sólo su presente en Bayern Múnich, sino su futuro en el fútbol: “La percepción en el deporte o en el fútbol en general es que cumples 30 y la gente comienza a pensar que es el final. Pero la forma en la que lo miro yo es que todavía tengo la segunda mitad de mi carrera por delante”, declaró.

De acuerdo a sus cálculos, y a cómo se siente, Kane espera tener una ‘segunda carrera’ ahora que cumplió 30. “Jugué en el primer equipo de los Spurs desde los 20 o 21, por lo que tuve 9 o 10 años en el máximo nivel, y espero tener otros ocho o nueve años en el máximo nivel nuevamente”, afirmó.

Y vaya que tiene referentes que seguir en este apartado, “cuando miras a jugadores del más alto nivel, como Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, Ibrahimovic… todos prácticamente se han vuelto mejores al cumplir 30”, reflexionó Kane, quien espera seguir los pasos de estos futbolistas de élite.

Con nueve tantos en sus primeros diez partidos con Bayern Múnich, donde rompió un récord histórico del club y donde también ya anotó un Hat-Trick, Kane entiende que la ‘nueva juventud’ de los 30, es algo lógico en la actualidad. “Pasa en muchos deportes también. Es cuando todo en tu vida personal se establece, cuando ya tienes tu familia, tus hijos y está todo en orden. Te sientes cómodo con tu cuerpo, con tu mente y contigo mismo. Eso te permite enfocarte en el fútbol. Ahora mismo, yo sólo quiero seguir jugando“, explicó.

El próximo objetivo, llevar a Inglaterra a la EURO 2024

Como capitán de los Tres Leones, también afirmó que seguirá estando presente en el seleccionado mientras lo convoquen. “Siempre me he sentido orgulloso de jugar para Inglaterra, y me enorgullece cada minuto que juego. Es por ello que siquiera el pensamiento de retirarme sería difícil de procesar”, sentenció.

Inglaterra recibirá el viernes seleccionado de Australia, en un amistoso internacional que se disputará en Wembley. Posteriormente, el martes 17 de octubre, recibirá a Italia en el mismo estadio, en lo que será un partido clave por las Eliminatorias rumbo a la EURO 2024, y Kane será el estandarte del equipo.