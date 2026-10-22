Mbappé, más cerca de Messi en la lista Forbes que Leo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo manda y duplica a Messi. Leo tiene ahora mismo más cerca a Mbappé que el liderato de la lista Forbes.

Por decimotercer año consecutivo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo forman parte de la lista Forbes. Los dos grandes referentes del siglo XXI en el mundo del fútbol se siguen consolidando como auténticos magnates lejos del terreno de juego. El portugués dobla los ingresos totales de un argentino que en este momento tiene más cerca a Kylian Mbappé en la tercera posición del ranking.

El delantero portugués gana en Arabia Saudita montos que llegan a los 300 millones de euros entre acuerdos contractuales y diferentes ingresos por patrocinios o contratos comerciales. Messi ahora mismo aparece en el segundo lugar de la tabla con 145 millones. Tiene en este momento más cerca a Mbappé que a un Cristiano Ronaldo que le dobla en cuanto a lo que cada uno recibe por cada 12 meses de servicio en el mundo del deporte.

El delantero del Real Madrid aparece como el último integrante del podio con un total de 100 millones. Es el primer representante de esta nueva generación de futbolistas donde, dentro del ranking publicado por Forbes, aparecen nombres como Erling Haaland, Vinícius o Lamine Yamal. A pesar del cambio de era, de momento ninguno supera lo que generan en cada temporada los dos referentes de esta generación.

El efecto Messi-Cristiano Ronaldo se mantiene en pleno 2026. Dentro de los datos publicados en la lista Forbes se aprecia cómo el argentino y el portugués representan casi la mitad de todos los millones de euros que generan los 10 mejores jugadores del mundo en cuanto a pagos se refiere ahora mismo. Su ascenso a lo largo de los últimos años, producto de su llegada al fútbol de Estados Unidos y de Arabia Saudita, es clave en esta ecuación.

Nadie genera más en el fútbol que CR7 según Forbes: GETTY

Cristiano Ronaldo manda en una clasificación donde el portugués supone el primer atleta del deporte rey que, según la lista Forbes, ya supera los 2.000 millones de euros en ingresos a lo largo de toda su carrera. Una cifra ejemplificante de lo que mueve un jugador que a sus más de 40 años continúa vigente en todos los apartados comerciales de este juego.

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Los 10 jugadores mejor pagados según Forbes

Cristiano Ronaldo: $300 millones

$300 millones Lionel Messi: $145 millones

$145 millones Kylian Mbappé: $100 millones

$100 millones Erling Haaland: $85 millones

$85 millones Vinícius Júnior: $76 millones

$76 millones Lamine Yamal: $55 millones

$55 millones Sadio Mané: $54 millones

$54 millones Jude Bellingham: $45 millones

$45 millones Harry Kane: $42 millones

$42 millones Mohamed Salah: $40 millones

Datos claves