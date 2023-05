¿Y ahora qué? Se preguntará más de uno cuando se piensa como Newcastle United ya es equipo de UEFA Champions League pensando en la próxima temporada. Las Urracas tienen la cabeza puesta en un verano donde habrá fichajes de peso, margen para traer figuras y un sueño de su junta directiva que vale hasta 450 millones de libras. Los Galácticos 2.0, un objetivo a mediano plazo.

Se rompió con el Big Six de la Premier League, se dejó sin Champions a potencias como Chelsea o Tottenham, hay sensación de proyecto y de momento los jeques de Arabia Saudita no apuestan por las rocambolescas decisiones que se ven en otras capitales de Europa. Newcastle está de fiesta por una tercera plaza que les manda a la liga de Campeones y que obligará a potenciar una plantilla donde se vienen importantes cambios a corto plazo.

“Será una ventana de transferencias más que clave y difícil. Hay un pequeño grupo de jugadores que podemos reclutar. Tenemos que reclutar sabiamente, como hemos hecho ya. Esta será nuestra ventana de transferencia más difícil”, palabras del propio Eddie Howe sobre lo que se viene para un St. James Park donde el abanico de posibilidades de cara al verano no tiene límites para sus jeques.

Galácticos 2.0

Medios como AS o The Sun no dudan de lo que viene en camino para un Newcastle donde si bien resta todavía por saberse que jugadores abandonarán el norte de Inglaterra cuando todo empiece el próximo 1 de julio, se tiene en claro nombres de peso para buscar una revolución que permita a las Urracas pisar con fuerza desde que comience una temporada más que singular para todo el proyecto saudí.

Harry Kane por 78 millones de libras, Serjej Milenkovic Savic de Lazio por 52 millones, Joao Félix por 43, Samuel Chukwueze de Villarreal a James Maddison del Leicester por 17, Kudus del Ajax, Dominik Szoboszlai del RB Leipzig por 35 millones de libras o hasta incluso el recién llegado a Bayern Múnich Ryan Gravenberch por sumas que llegan a los 26 millones, algunas de las operaciones que ya son analizadas por una directiva decidida a como mínimo repetir en 12 meses lo conseguido hasta aquí.

¿Cristiano Ronaldo y Neymar? De momento descartados por otra parte de una prensa inglesa donde se habla de un sueño Galáctico de Oriente Medio por St. James Park que puede valer hasta 450 millones de libras en apenas unos meses y que supone el siguiente paso en la expansión.