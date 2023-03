Inglaterra y el fútbol inglés siguen dando pasos al frente de cara a establecer un nuevo modelo de negocio, deporte y estructura de la que supone la mejor liga del mundo. En medio de los avances para dar marcha a la Premier League 2.0, desde el Reino Unido confirman nuevos enfrentamientos con Newcastle que pueden terminar en la salida de Arabia Saudita de St. James Park.

Todo llega después de la final que disputasen las Urracas en Wembley ante Manchester United en un regreso a las citas definitivas que tuvo que esperar más de 70 años. Por Inglaterra confirman que la Premier League se encuentra al tanto de las investigaciones contra un fondo PIF que es quien ha asumido el mando del club con la sombra de Arabia Saudita encima.

The Sun, BBC y The Guardian anuncian que en las oficinas de la Premier ya conocen el resultado de las investigaciones de la justicia de Estados Unidos contra el fondo PIF como dueña y promotora del LV Golf (circuito paralelo a la PGA) donde se deja en claro que los dueños de dicho a fondo, a diferencia de lo expuesto por Newcastle cuando se cerraba la venta del club, si pertenecen y obran bajo los intereses de la Familia Real de Arabia Saudita.

“Eliminar el consorcio”

Todo llega en medio de las propuestas del Ejecutivo Británico para reformar algunos de los estatutos de la Premier, donde se espera que magnates y multimillonarios cercanos a gobiernos tengan cada vez más difícil llegar al Reino Unido. El caso Roman Abramovic (Vladimir Putin) es justamente lo que quiere evitarse y que se confirme en USA la relación comercial, administrativa y documentada que existe entre el fondo PIF con el Príncipe Mohamed Bin Salman, hace saltar todas las alarmas.

Avisan desde The Sun que los clubes de la Premier empiezan a moverse contra el club del norte de las islas, al que acusan de mentir a la hora de querer formar parte de la mejor liga del mundo y de poner en riesgo el prestigio del torneo. Que Bin Salman sea como mínimo asociado al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en una embajada de Arabia por Turquía, es simplemente incompatible con lo que se pretende instalar en la liga.

The Sun, BBC y The Guardianhablan de quejas formales y de presiones para que la Premier, luego de que Estados Unidos confirmase que el fondo PIF opera bajo los intereses del Gobierno Saudí, revise los acuerdos para permitir la entrada o no del dinero de Riad en el Reino Unido. Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, ya se pronunció: “Si encontramos evidencia de lo contrario, podemos eliminar al consorcio como propietarios del club de acuerdo con las reglas. Hay formas de garantizar que estemos cómodos y satisfechos y ese sigue siendo el caso”.