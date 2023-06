Países Bajos vs. Italia EN VIVO – 3° y 4° puesto de la UEFA Nations League 2023: Dónde verlo, minuto a minuto y árbitro

Siendo los equipos que perdieron en sus respectivos cruces, Países Bajos se medirá frente a Italia en lo que refiere al choque del tercer y cuarto puesto por la UEFA Nations League 2023.

El duelo será HOY, domingo 17 de junio, con sede en el Estadio De Grolsch Veste además del arbitraje a cargo de Glenn Nyberg (Suecia), sumado a que será emitido EN VIVO para Sudamérica y Centroamérica por Star+, en tanto que FuboTV lo dará en Estados Unidos.

Fue un cachetazo duro el que la “Naranja Mecánica” recibió en el duelo de semifinales, principalmente por tratarse de una derrota 4-2 en tiempo extra contra Croacia en su casa. Con ese resultado, los comandados por Ronald Koeman se privaron de igualar o mejorar la marca de la edición 2018-19, donde fueron subcampeones, además de que inaugurarán el tercer o cuarto lugar.

Momento para el combinado “Azzurri”, que no consigue dar el giro necesario para pelear el título en una temporada marcada de subcampeonatos internacionales a nivel clubes y selección (Mundial Sub 20). De todos modos, con el objetivo de estar y mantener competitividad, los liderados por Roberto Mancini querrán quitarse de encima el 2-1 sufrido ante España en el último minuto para igualar su actual mejor marca, es decir el tercer lugar de la edición pasada.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Países Bajos vs. Italia por UEFA Nations League 2023?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Países Bajos vs. Italia tendrá la transmisión de Star+ para Sudamérica. Mientras que FuboTV lo emitirá en Estados Unidos y UEFA TV hacia España.

Horarios y canales de TV

España: 15:00 horas por Teledeporte y RTVE Play

Argentina: 10:00 horas por ESPN

Brasil: 10:00 horas por ESPN

Uruguay: 10:00 horas por ESPN

Chile: 09:00 horas por ESPN

Paraguay: 09:00 horas por ESPN

Venezuela: 09:00 horas por ESPN

Bolivia: 09:00 horas por ESPN

Colombia: 08:00 horas por ESPN

Ecuador: 08:00 horas por ESPN

Perú: 08:00 horas por ESPN

México: 07:00 horas por SKY Sports y Blue To Go

Estados Unidos: 06:00 PT / 09:00 ET por Fox Sports 1, foxsports.com y Fox Sports App

MINUTO a MINUTO de Países Bajos vs. Italia