No solo el Real Madrid se mueve en el mercado de pases. El Atlético de Madrid también hace lo suyo y bastante bien porque está a punto de quitarle al Liverpool y al Barcelona uno de sus fichajes más buscados recientemente. Se trata de Sofyan Amrabat, volante central internacional de la Selección de Marruecos, que jugó en la Fiorentina en las últimas tres temporadas.

El exjugador de Hellas Verona, Brujas y Feyenoord, entre otros, ya tendría definido salir de la Serie A de Italia para dar, lo que, según reportes de diferentes medios, considera como el gran salto de su carrera con sentido hacia LaLiga de España, en este caso, para vestir la camiseta rojiblanca y ser dirigido por el estratega Diego Pablo Simeone.

De acuerdo al sitio Fichajes.net, el Atlético de Madrid preparó una oferta para la Fiorentina, equipo con el que Sofyan Amrabat tiene contrato hasta junio del 2024. De hecho, hasta trascendió que el monto que pretende presentar el Colchonero para convencer al conjunto de la Toscana y así hacerse con los servicios del marroquí es de 40 millones de euros.

Por otro lado, si bien no fue muy específico, el entrenador de la Selección de Marruecos, Walid Regragui, en conferencia de prensa dijo que no contaría con Amrabat para esta fecha FIFA (compromisos ante Sudáfrica y Zambia) para dejarlo descansar y, palabras más palabras menos, para que se concentre en resolver su futuro cercano.

“¿Sofyan Amrabat? No jugará, he decidido dejarlo ir. Ha jugado muchos partidos este año y no quiero arriesgarlo, también porque pronto firmará por un nuevo club”, señaló el estratega francés respecto al que, aparentemente, en breve se podría convertir en el nuevo integrante del equipo del Cholo de frente a la nueva temporada de LaLiga.