Te dejará sin palabras: El penal que el VAR no le dio al Atlético de Madrid

Aunque LaLiga desde hace semanas está definida (el Fútbol Club Barcelona se coronó campeón el 14 de mayo al vencer al RCD Espanyol por la jornada 34) la polémica no cesa. Ahora, el partido que el Atlético de Madrid disputó en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal este domingo cuatro de junio se llevó todas las miradas por una situación que dejó expuesto tanto al juez principal como al VAR.

Resulta que cuando se jugaban 39 minutos y el encuentro todavía estaba 1 a 1 (terminó 2 a 2) Antoine Griezmann remató un balón, que venía de un rebote por un cabezazo de Saúl Ñíguez, que impactó en la mano de Aïssa Mandi casi a la altura de la línea de gol, imposibilitando que el esférico ingresara y que le diera la ventaja al Colchonero antes del descanso.

Tal situación que debería haber sido penal a favor del Atlético de Madrid y en detrimento del Villarreal no fue sancionada por el árbitro del encuentro Ricardo de Burgos Bengoetxea, ni tampoco advertida por el VAR a cargo de Jorge Figueroa Vázquez, siendo de esta manera, sin dudas, la gran controversia de la jornada 38 de LaLiga.

Diego Simeone sigue creyendo en el VAR a pesar de la jugada de Antoine Griezmann y Aïssa Mandi

”Es muy difícil explicar algo que se ve en la tele muy claro. Es que ya no sé qué decir. Yo creo en el VAR, viene a ayudar y ojalá lo sigan mejorando y que a la gente a la que le toque actuar en esa faceta nos sepa transmitir y que todos interpretemos lo que vemos. Imagino a la gente en su casa, que ve que la pelota va a gol y pega en la mano y le dicen que no es mano. Es difícil explicarlo, nos da la tranquilidad de que no teníamos nada tremendamente importante en juego, imagínate perder una Liga o descender por esto…”, comentó Diego Simeone en conferencia de prensa.

Atlético de Madrid finalmente quedó tercero en LaLiga

El Atlético de Madrid se jugaba la posibilidad de quedar en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Pero finalmente con el empate 2 a 2 ante el Villarreal (dos goles de Ángel Correa y de Nicolas Jackson y Jorge Pascual para los locales) y la igualdad del Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao, el Colchonero finalizó la competencia en el tercer escalón.