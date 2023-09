En la nueva mini serie de Amazon Prime titulada “All or nothing. The National Team in Qatar“, se destaca una escena que ha capturado la atención de aficionados y expertos por igual. En ella, se muestra un tenso enfrentamiento entre Josuah Kimmich y Antoni Rüdiger durante una sesión de entrenamiento en el pasado Mundial.

Esta disputa no es solo un reflejo de las tensiones individuales, sino que también pone de manifiesto la crisis que ha envuelto a la selección alemana desde su sorprendente eliminación en la fase de grupos en Rusia 2018 a manos de Corea del Sur.

¿Qué se dijeron Rudiger y Kimmich?

El intercambio entre Kimmich y Rüdiger es revelador. Rüdiger recrimina a Kimmich por alguna acción durante el entrenamiento, a lo que Kimmich responde con evidente frustración: “Nunca me lo dices a la cara, siempre lo dices por detrás. ¿Crees que no juego para el equipo?“.

La respuesta de Rüdiger es igualmente cargada: “Te dicen cosas, te dan instrucciones…“. El diálogo continúa con Kimmich expresando su confusión sobre las instrucciones contradictorias que recibe. A pesar de la tensión, el entrenador Hansi Flick confirmó posteriormente que ambos jugadores habían hecho las paces.

El presente de la Selección de Alemania

Más allá de los enfrentamientos individuales, lo que está en juego es el futuro de una selección que ha sido tetracampeona del mundo. Alemania ha estado tratando de revertir el declive en el que se encuentra sumida desde hace años.

Con la Eurocopa en el horizonte, hay esperanzas de redención y renovación. Sin embargo, queda por ver si la publicación de esta mini serie contribuirá a calmar las aguas o si, por el contrario, añadirá más leña al fuego en un equipo que busca recuperar su antigua gloria.