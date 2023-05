¿Oficial? No ¿Evidente? Tampoco ¿Irremediable? Puede que sí. Así amanecen los principales medios españoles alrededor del posible regreso de Lionel Andrés Messi a un Barcelona que sigue atrapado en situación financiera y que de momento no puede sumarse de manera oficial a la carrera por el argentino. Por MARCA no dudan: “Es prácticamente imposible que no acabe en Arabia“.

Desde las últimas horas de este lunes que el entorno de La Pulga empezó a manifestarse por diverso portales y portavoces que dejan en claro tres grandes conclusiones. No hay oferta del Barcelona por Messi hasta aquí, el argentino quiere decidir su próximo paso más pronto que tarde y el único destino que tiene documentos avalados para ficharle es Arabia Saudita. Las demoras en el pacto con LaLiga por el Plan de Viabilidad del conjunto culé, clave en lo primero.

Que Messi no seguirá en PSG es un secreto a voces, así como que cada día que pasa es otro donde el argentino se acerca a Oriente Medio. El sueño de Arabia por volver a enfrentar a Cristiano Ronaldo con Lionel no tiene límites y si bien las prioridades de La Pulga pasan por Europa, existen pocas garantías a día de hoy de que pueda cumplirlas. Sport, Mundo Deportivo hablan de una decisión que pese a no ser pública, es inminente.

“Imposible que no termine ahí”

Lionel se niega a hacer parte de un verano lleno de rumores en Barcelona, de eternas esperas y de no saber si como ocurriese en agosto del 2021, Joan Laporta podrá cumplir su palabra. El argentino quiere garantías, tranquilidad en cuanto al futuro y la comodidad de su familia. Gerard Romero de Jijantes, pesimista ante la falta de maniobra de un conjunto culé que recordemos, tiene suficiente con la inscripción de los fichajes, de Gavi, Ronald Araujo o Alejandro Balde.

“Yo recomiendo estar atentos hoy…Hay novedades con el caso Messi…Es prácticamente imposible que Messi no acabe en Arabia…La decisión está tomada y en breve lo tendremos”, palabras de Diego Picó como periodista de MARCA que empiezan a recorrer el mundo desde hace horas. Lionel Andrés, cada vez más lejos de Barcelona y cercano a Oriente Medio para un último baile con CR7.