El empresario Claudio Villanueva fue enfático en señalar que "no veo ninguna posibilidad, ni a mí me interesaría ningún equipo de la NBA".

Tal parece que, muy para pesar de los fanáticos argentinos, Facundo Campazzo no tendrá opciones de volver a jugar en la National Basketball Association (NBA), luego de su bullado despido desde Dallas Mavericks.

Luego de dos años jugando para Denver Nuggets, donde su desempeño fue de más a menos, comenzada la actual temporada fue firmado por los de Texas, para jugar con el esloveno Luka Doncic, pero finalmente fue sacado del equipo, dejándole su puesto a Kemba Walker.

Por lo mismo, y de cara al futuro profesional de Campazzo, su representante Claudio Villanueva conversó con la radio Uno contra Uno y dejó en claro que "obviamente, no vas a inventar nada: si no juega en la NBA, ¿dónde va a hacerlo? En Europa. No hay otro paso que no sea ese. No son muchos los equipos del mundo que puedan contratar a Facundo. Habrá que esperar, conversar. Él está confiado. Algo va a salir bien".

Agente de Campazzo confirma su futuro fuera de NBA



Junto con indicar que "a Facu lo encontré muy tranquilo", fue categórico en admitir que "si me preguntas a mí, yo personalmente, hablo por mí, no veo ninguna posibilidad, ni a mí me interesaría ningún equipo de la NBA. Estoy seguro de que Facundo va a recibir una buena oferta de Europa que es el sitio donde él debería desarrollarse ahora".

Finalmente, el agente de Campazzo agregó que "a mí me parece que la NBA se ha acabado, al menos, este ciclo inicial. Nunca nadie sabe lo que puede pasar dentro de uno, dos o tres años. Si fuera por mí me taparía las orejas a la NBA y esperaría a un gran equipo de Europa. Si viene Charlotte, yo diría ‘¿para qué vamos a ir a Charlotte?’. Pero si vienen los Lakers, Boston, los Bulls...".