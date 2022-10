Uno o dos anillos más de campeón. En el mundo de la NBA hay una fuerte narrativa que indica que a Michael Jordan aún le quedaba gasolina en el tanque tras su segundo retiro. Bajo esta premisa, un portal especializado se animó a proponer la decisión de MJ que pudo formar el mejor equipo de la historia en Los Angeles Lakers.

Jordan hizo oficial el segundo retiro de la NBA el 13 de enero de 1999. ¿El motivo? No iba a jugar para otro entrenador que no fuera Phil Jackson y Chicago Bulls, en cabeza de Jerry Krause, ya había decidido que el coach no continuaría a pesar que terminó su legado en la franquicia con seis campeonatos.

Jackson llegó a un equipo de Los Angeles Lakers que tenía estrellas en ascenso como Kobe Bryant y Shaquille O’Neal. Así que el portal Fadeaway World (Mundo) se animó a predecir qué hubiese pasado si Michael Jordan tomaba la decisión de unirse a Phil en el equipo californiano a partir de la temporada NBA 1999-00.

Luego de un año en el que se hubiera recuperado de la lesión en el dedo índice derecho, otro de las causas que lo habrían llevado al segundo retiro, Jordan tenía la oportunidad perfecta para unirse a Los Angeles Lakers versión 1999-2000 y formar al mejor equipo de la historia. Cierren los ojos por un momento e imagínense un Big-3 conformado por Shaquille O’Neal, Kobe Bryant y Michael Jordan. ¡Boom! Temblaría toda la NBA.

La decisión de Jordan que pudo formar el mejor equipo de la historia NBA en Lakers

Según el portal Fadeaway World (Mundo), Michael Jordan, bajo la dirección técnica de Phil Jackson, hubiese sido el mentor perfecto para Kobe Bryant, habría encajado de la mejor manera con Shaquille O'Neal y tendría viejos conocidos en el equipo como Ron Harper y Dennis Rodman, si lo firmaban por un año más. Con MJ en Los Angeles Lakers de los 2000 hubieran ganado hasta cinco títulos seguidos (del 2000 al 2004), ya que ‘Air’ sería la pieza clave para resolver el conflicto entre Kobe y Shaq.

De esta manera, no solo se habría visto al mejor equipo de la historia con Jordan, Kobe y O’Neal, según Fadeaway World, ‘Air’ hubiese podido ganar dos títulos más y retirarse con el uniforme de Los Angeles Lakers tras obtener ocho campeonatos en la NBA. La decisión de MJ que pudo cambiar la historia no se dio, pero por lo menos nos puso a soñar de la mano de los expertos.