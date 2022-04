¿LeBron James lo hizo? Ex compañero en Los Angeles Lakers reveló uso de drogas por jugadores en 'burbuja' de Orlando

El último título conseguido por LeBron James en la National Basketball Association (NBA) fue en un contexto muy especial, en la temporada 2019-2020 que se tuvo que completar, por la pandemia del Coronavirus, en una burbuja en Disney World, donde Los Angeles Lakers consiguieron su 17° campeonato en la historia.

En ese encierro organizado por la competición en Orlando, Florida, la franquicia oro y púrpura derrotó a Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Denver Nuggets, y en la Gran Final a Miami Heat, para conseguir el trofeo Larry O'Brien e igualar en el historial a Boston Celtics.

Pero para que LeBron y compañía ganaran la NBA, necesitaron de una "ayudita", y así lo reconoció el escolta J.R. Smith, que jugó para los Lakers en la burbuja, quien reconoció en diálogo con el podcast All The Smoke, el uso de drogas sociales por parte de varios jugadores.

Revelan uso de drogas en la burbuja NBA en Orlando



El ex compañero del Rey también en Cleveland Cavaliers, donde se coronaron campeones en 2016, reconoció en la entrevista que "estábamos fumando en ese sitio. Es que era la única manera en la que realmente podías funcionar en esa situación".

En ese sentido, el ex jugador de los Lakers agregó que "estoy feliz de que pasara y que rompiera el estigma de que no podías jugar, que era una droga, que esto y aquello. Cuando estuvimos en la burbuja algunos no podían jugar bien frente a 30 mil aficionados, pero también vimos el mejor nivel de baloncesto".