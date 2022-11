A diferencia de lo ocurrido en la temporada 2021 de National Football League (NFL), donde llegaron a la Ronda de Comodines, en este 2022, Las Vegas Raiders está teniendo una campaña para el olvido, y todas las críticas apuntan hacia su entrenador, Josh McDaniels.

Transcurrida la primera mitad del certamen, el cuadro de Nevada apenas ha conseguido dos victorias, ante Denver Broncos y Houston Texans, el peor equipo de la competición, sumando siete derrotas, las últimas tres de manera consecutiva.

Y mientras los aficionados de Raiders no tardan en copar las redes sociales exigiendo la salida de McDaniels, el dueño del equipo, Mark Davis, va contra la corriente y advierte que el entrenador está haciendo "un trabajo fantástico" en NFL 2022.

Dueño de Raiders apoya a McDaniels pese a mala campaña



"Me agrada Josh. Creo que está haciendo un trabajo fantástico. Por eso lo contraté. Hicimos una búsqueda exhaustiva y encontramos a la persona que creemos que llevará a los Raiders a la grandeza. En lo que respecta a Josh, no tengo problemas. Lo estoy conociendo mejor. Cuando firmas contrato con alguien, ¿no esperas que cumpla el contrato?", partió diciendo el empresario, en diálogo con Las Vegas Review-Journal.

Consultado por si McDaniels es la solución para que Raiders salga de su crisis en NFL, Mark Davis respondió que "¿por qué no lo haría? No es estática la vida. Es fluida. Quieres ganar al final del año y ser el que tenga el trofeo. Aún no hemos llegado ahí. Es frustrante para los fanáticos. Lo siento por ellos, yo también soy fanático".