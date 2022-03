La parte más frenética de la Agencia Libre de la National Football League (NFL) parece ya haber pasado, con las grandes firmas ya realizadas, pero aún quedan jugadores interesantes que pueden ser titulares en cualquier equipo de la liga. Ese era el caso de La’El Collins.

El tackle ofensivo fue cortado hace una semana por Dallas Cowboys para liberar US$10 millones en el espacio salarial, y era libre de firmar con cualquier equipo. Y no tardó mucho en atraer interés de distintas franquicias necesitadas de protección en el lado derecho de la línea.

Quienes finalmente ganaron la batalla por él son un equipo que imploraba por linieros, al punto tal que perdieron un Super Bowl por ese motivo: Cincinnati Bengals le dará a Collins un contrato de tres años para que proteja a la gran estrella de la franquicia, Joe Burrow.

Los Bengals renovaron completamente su línea

Una de las grandes razones por las cuales los Bengals se quedaron cortos en el Super Bowl fue la linea ofensiva, pero, hasta ahora en la Offseason, han demostrado que no quieren cometer dos veces el mismo error.

Cincinnati no solo ha traído a Collins para su OL, sino que también les dio contratos a los agentes libres Ted Karras y Alex Cappa, de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers respectivamente. Ellos, sumados al ex pick de primera ronda, Jonah Williams, harán de esta unidad una fortaleza en vez de una debilidad.