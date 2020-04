¿Otro equipo más que descarta a Cam Newton?

El panorama para Cam Newton después del Draft parece que está más complicado sobre el equipo que lo firmará para la temporada 2020 de la NFL, varios de los supuestos candidatos seleccionaron a un QB con sus picks y otros, como lo es en este caso, prácticamente descartan su llegada.

Hablamos de los Washington Redskins que según los rumores de prensa estarían interesados en contratar a Newton por la cercanía de su nuevo entrenador en jefe, Ron Rivera, quien fue el coach de SuperCam en los Panthers, pero el mismo se encargó de aclarar el tema.

Cam Newton y Ron Rivera. Foto: Gettyimages.

"Sabes, lo que pasa con Cam realmente es el contexto ... Estamos en una situación en la que tenemos dos quarterbacks realmente jóvenes, uno que ha estado con nosotros (Kyle Allen), ha estado en el sistema, comprende cómo queremos que se hagan las cosas y el otro es un tipo que fue seleccionado el año pasado en la primera ronda (Dwayne Haskins) y muestra cierto futuro”, afirmo Rivera.

En la edición de este jueves de NFL Network's Good Morning Football, el entrenador en jefe de los Redskins no descartó la llegada de Newton, pero con el panorama que presentó dio a atender que es muy difícil que se vuelva a reencontrar con Cam, por lo menos, en Washington.

“Pienso con Cam, y lo he pensado, quiero decir, es algo que me ha pasado por la cabeza y se trata de la situación y las circunstancias. No estoy seguro de hacerlo. No estoy seguro si no lo haría. Depende de las circunstancias”, concluyó Ron Rivera.

Lee También