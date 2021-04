7 fotos: la espectacular casa de Alejandro Fantino

Nos dejó sin palabras. Alejandro Fantino, en una producción especial de la Revista Hola, abrió las puertas de su casa en el barrio privado El Golf, de Nordelta, mostrando el interior de una residencia que está inspirada en la Toscana de Italia.

"Bienvenidos a casa! Es grande, pero no esperen grandes lujos. Prioricé el espíritu heredado de un hogar italiano en donde nada se tira y todo convive en el interior, donde cada detalle tiene una conexión sensorial y sentimental. Esta es la continuidad de mi vida”, dijo el conductor al recibir a sus nuevos invitados.

Luego, agregó: "Quería que me conectara con mis raíces, por eso elegí el estilo toscano, que me recuerda a la casa de mis abuelos paternos en San Vicente, Santa Fe: era modesta, pequeña, de ladrillo, y le fueron anexando partes. Primero una despensa donde guardaban las conservas caseras, después un garaje y finalmente un galpón que mi abuelo, obrero metalúrgico, usaba como taller. Nunca vi que cambiaran una silla, aprovechaban todo. Así me crié, por eso en la decoración valoro lo sentimental sobre la estética”.

Allí, desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, convive con Constanza Mosqueria, una modelo bahiense de 27 años. Nada mal le fue al conductor de Fantino a la tarde por América y ESPN FC por las noches del canal deportivo más visto en la actualidad.

+7 fotos del hogar de Fantino:

