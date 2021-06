Ex ejecutivos de NFL tienen claro dónde jugará Aaron Rodgers en 2021

No hay caso, ha pasado más de un mes desde que el mariscal de campo Aaron Rodgers informara que no quiere continuar en Green Bay Packers para la temporada 2021 de National Football League (NFL), y todavía se está demasiado lejos de un acuerdo sobre su futuro.

Su ausencia en los entrenamientos voluntarios de pretemporada, a los cuales el veterano jugador de 37 años acudía siempre, mientras se encuentra de vacaciones en Hawaii, es una señal clara de sus pretensiones, aunque desde la escuadra de Wisconsin apuntan a que deberá presentarse el martes 8 de junio, para el minicampamento obligatorio.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, dentro del entorno de la NFL apuestan a que Rodgers echará pie atrás en su postura y seguirá este año en los Packers, aunque advierten que no se presentará a los entrenamientos hasta sólo días antes del comienzo de la temporada.

"Packers serán pacientes con Aaron Rodgers"



Así lo dio a conocer Mike Tannebaum, ex ejecutivo de equipos como New York Jets y Miami Dolphins, que en conversación con el programa Get Up, de la cadena ESPN, aseguró que la escuadra de Green Bay va a tener en sus filas al quarterback.

"Creo que Rodgers volverá a los Packers el Día del Trabajo (6 de septiembre) y quieren ser pacientes; si lo iban a cambiar, la mayor parte de la compensación se haría en elecciones de draft. Podría hacerse el 2 de junio, el 2 de septiembre o el 2 de noviembre. Si él sigue adelante y ellos pierden, perderán sus puestos de trabajo. Ellos lo saben, tienen que ser pacientes", indicó.

Es más, Tannebaum le dio una propuesta a los ejecutivos de Green Bay, al indicar que "una idea sería ir a él (Rodgers) y decirle, mira, tienes dos años más para terminar este contrato. Nos tomaremos esos dos años libres, vienes al campo de entrenamiento obligatorio y tenemos un año para reparar esto. Los Packers todavía tienen la etiqueta de franquicia en el bolsillo trasero".

