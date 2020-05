Aficionados de los New England Patriots, no tendrán que perderse un juego para ver a Tom Brady

La llegada de Tom Brady a Tampa Bay es algo que tiene revolucionado a la NFL, tomando en cuenta que las aspiraciones del equipo cambiaron drásticamente con esa incorporación de quizás el jugador más determinante de la liga. Los Patriots y Buccaneers no jugarán al mismo tiempo hasta la Semana 15 de la temporada regular 2020, lo que le da un bono inesperado a los aficionados de New England que planean seguir a Tom Brady con su nuevo uniforme.

Sin embargo, esto solamente fue una coincidencia generada en parte porque ambos equipos tienen cinco juegos en horario estelar (primetime), reflejo de la popularidad de Brady y la intriga que genera el ver cómo planean los Patriots remplazarlo.

Debido a esto los Patriots abren la temporada en casa ante los Miami Dolphins el domingo 13 de septiembre a la 1 p.m. ET y los Buccaneers visitan a los New Orleans Saints ese día a las 4:25 p.m. ET. Todo esto si la pandemia del Coronavirus permite que no existan modificaciones en el calendario establecido.

Asimismo, al contar los descansos de los Patriots en la Semana 6 y de Buccaneers en la 13 y los juegos en horario estelar, ambos equipos no tienen programados duelos a la misma hora hasta el 20 de diciembre, cuando los Patriots visitan a los Dolphins a la 1 p.m. ET.

Por otra parte, los Buccaneers visitan a los Atlanta Facolns a la misma hora en el marco de la Semana 15. Posteriormente, la única otra ocasión en que vuelven a jugar a la misma hora es en la Semana 17, el 3 de enero, cuando los Patriots reciben en casa a los New York Jets y los Buccaneers a los Falcons a la 1 p.m. ET.

