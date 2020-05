“LeBron es un paso hacia abajo de Jordan y quien no ve eso debe ir al oftalmólogo”

Es inevitable no comparar a dos grandes jugadores en la historia de la NBA, sobre todo si se trata de unos fuera de serie que dominaron, a su manera, cada una de sus épocas: ¿Quién es mejor entre Michael Jordan y LeBron James? El agente de la leyenda de los Chicago Bulls lo respondió.

David Falk, manager de Jordan, no dudó ni un solo instante en escoger entre las dos leyendas de la NBA y, a pesar que ya se suponía quien iba a ser su elección, sorprendió con una respuesta bastante polémica para los aficionados del jugador de Los Angeles Lakers.

David Falk y Michael Jordan. Foto: Getty.

“Al ver el documental (The Last Dance) me di cuenta que solo una persona ciega puede pensar que, en algún momento, un jugador estaba o está al mismo nivel que él (Jordan). Ninguno. Espero que el documental termine esta conversación. ¿LeBron? Es un paso hacia abajo y quien no ve eso debe ir al oftalmólogo. Tal vez una prueba de la vista ayude”, dijo Falk, en una entrevista con WFAN Radio.

No hay duda que la historia de la NBA tuvo un antes y un después con el legado que dejó Su Majestad y su representante se animó a dar un pronóstico sobre cómo le iría en la actualidad al ganador de seis campeonatos de la liga con los Chicago Bulls.

“Con la defensa casi inexistente de hoy, sin la posibilidad de usar sus manos... creo que Jordan, si jugara hoy, tendría promedios entre 50 y 60 puntos por juego, con un 75% de éxito. Sin control de manos era simplemente imposible detenerlo”, concluyó David Falk, manager de Michael Jordan.

