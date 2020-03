Alario a Vignolo: "Siempre me preguntás por Riquelme, parece que te llevás algo por mes"

Viajemos varios meses atrás. El Bayern Leverkusen acababa de quedar eliminado de la UEFA Champions League y Lucas Alario accedió a dar una entrevista.

Quien la llevó adelante fue Sebastián Vignolo. De la nada, el conductor le comenzó a preguntar al delantero si volvería a jugar en Argentina, si le gustaría vestir la camiseta de Boca más allá de su pasado en River.

"ESTAMOS TOMANDO MUCHAS PRECAUCIONES"#90MinutosFOX | Lucas Alario relató cómo si vive la pandemia del Coronavirus en Leverkusen: "Hay muy poca gente en los parques". pic.twitter.com/fhrOuHVE4i — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 17, 2020

El jugador, sorprendido, le comentó que no le parecía momento para dicha charla. Pero el Pollo insistió y soltó una frase que se volvió histórica: "¿Y si te llama Román?".

Tiempo después, se volvieron a encontrar. El Pipa habló con 90 Minutos sobre cómo se vive en Alemania la crisis por el coronavirus.

Y sobre el final del diálogo, el periodista no se escapó de lo que al día de hoy es un meme más que viral: "Por ahora no tenés pensado venir a la Argentina", tiró para que todos exploten de risa.

�� "¡SIEMPRE ME PREGUNTAS POR RIQUELME!" ��#90MinutosFOX | El divertido momento entre Lucas Alario y @PolloVignolo: "¡¿Y si te llama Román?!". pic.twitter.com/wkf9D17027 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 17, 2020

El futbolista, con mucho picante, se prendió: "Menos mal que el tema fue otro, siempre me preguntás por Riquelme, me parece que te llevas algo por mes, cada nota que me hacés, menos mal que me hablaste de otra cosa".

Luego de tirarle flores diciendo que "es un fenómeno, un buen pibe" y de desearle que "siga escalando en equipos de Europa, que pueda jugar en el seleccionado argentino", Vignolo le agradeció por un presente que le llegó: "Lindo shorcito el que me diste, ¿es de entrenamiento no? Uno blanco".

Pero Alario, metido en el tema anterior, volvió a disparar: "No te lo vi nunca, usas uno que tiene el '10' nomás". Todo muy épico.

