Una de las inspiraciones para el título de los Lakers fue el mismísimo Jordan

Todos los fanáticos quedaron con ganas de más. La serie documental de Michael Jordan, The Last Dance, fue todo un éxito que recordó un legado imborrable de los Chicago Bulls de 1990’s. La repercusión fue tal que Alex Caruso, campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, se animó a confesar que la serie de ‘Air’ fue inspiración para el título del equipo californiano.

El ‘Caruso Show’ se trasladó de las duelas al podcast de JJ Redick, The Old Man and The Three, y en una charla imperdible, Alex contó que antes que empezarán las Finales NBA entre Lakers y Miami Heat decidió volver a ver The Last Dance para inspirarse con Jordan, Scottie Pippen y compañía.

“Es como una droga de la que no te cansas ... Vi el documental The Last Dance y cada vez que celebran un campeonato, ves venir la pancarta, ves que sube el confeti. Tenía esa descarga de adrenalina, tenía esa sensación y pensaba, 'Hombre, tengo que sentir eso'” reveló Caruso.

The Last Dance tuvo el honor y privilegio de llevarse el premio a la mejor serie documental de no ficción en los premios Primetime Emmy. Y como no, fueron 10 capítulos que cautivaron a los fanáticos de la NBA y Alex Caruso junto a Los Angeles Lakers no fueron la excepción.

La serie de Michael Jordan inspiró a Los Angeles Lakers

“Antes de que comenzarán las Finales volví a ver The Last Dance porque quería sacar ese poquito de jugo porque quería volver a tener el sueño en mi cabeza. A pesar de que los (Lakers) los derrotamos (Heat) en el Juego 6, hasta que el reloj llegó a cero, realmente no tuve esa sensación”, confesó Alex Caruso.

