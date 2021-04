Alfredo, no te rajes: la lucha de Gutiérrez por llevar a México a la NFL

¡Hasta la última gota de sudor! Tan solo 15 minutos bastaron para entender que Alfredo Gutiérrez está dispuesto a dejarlo todo para conseguir el sueño llamado NFL. El primer paso ya lo dio porque entre miles de jugadores el International Pathway Program se fijó en el oriundo de Tijuana.

En una conferencia de prensa exclusiva en la que Bolavip dijo presente, Gutiérrez dejó en claro que como liniero ofensivo le enseñaron en Borregos del Tecnológico de Monterrey a no rajarse contra ningún rival. El campamento de novatos en algún equipo en la NFL, el próximo objetivo.

“Me siento muy preparado por si viene algún campamento porque hace unos meses me prepara para este programa. He cambiado bastante, lo negativo está en el pasado, soy una persona nueva y físicamente me siento en otro nivel futbolístico que no había estado”, dijo Alfredo Gutiérrez.

Bolavip espero el turno para preguntar y lo primero que hizo fue averiguar el equipo de fútbol por el cual simpatiza Gutiérrez: “A mi equipo local, los Xolos de Tijuana”, respondió Alfredo para después resaltar el aspecto de los deportistas mexicanos que lo llevará a la NFL.

Alfredo Gutiérrez sueña con llegar a la NFL

“Los jugadores mexicanos mentalmente salimos preparados. Nosotros peleamos el día a día para salir adelante y aquí es igual. Tienes que competir y es lo que ha gustado de mí. Soy amable, pero competitivo”, respondió Alfredo Gutiérrez.

