“Pierce no cree que LeBron sea mucho mejor que él”: Antoine Walker

LeBron James y Paul Pierce se sacan chispas cada vez que hablan uno del otro y en esta ocasión otro exNBA se sumó a la conversación con unas declaraciones que desataron la polémica. Antoine Walker, excompañero de ‘Truth’, contó cuál es el pensamiento de la leyenda de los Boston Celtics sobre esta rivalidad.

“Vuelvo y me pregunto: '¿Qué ha hecho LeBron para construir una organización desde la planta baja?”, fueron las primeras declaraciones de Pierce que revivieron esta rivalidad. Según Kendrick Perkins, James y Paul comenzaron este enfrentamiento deportivo desde la temporada de novato del ‘Rey’.

El turno de agregarle una chispa más a la hoguera que generó la rivalidad entre estos dos grandes de la NBA fue para Walker, quien desde su punto de vista cree que Pierce es un jugador subestimado que no recibió el reconocimiento que debía por la competitividad que tuvo a lo largo de 19 temporadas.

“No, no creo que odie a LeBron. Creo que respeta a LeBron. Conociendo el impulso competitivo de Paul, Paul no cree que LeBron sea mucho mejor que él. Y yo lo creo. La gente tiene que volver y mirar al mejor Paul Pierce. Y creo que debido a que lo ganó con KG (Kevin Garnett) y Ray (Allen) no recibe el mismo crédito que otros muchachos”, dijo Walker en Heavy Live con Scoop B.