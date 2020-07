Así como lo leen: extécnico de Sporting Cristal criticó a Marcelo Bielsa tras su triunfo

Marcelo Bielsa es más que un entrenador. El argentino tiene una visión totalizadora del fútbol y por ello, hoy su nombre es tan reconocido en este maravilloso deporte.

En los últimos tiempos, este DT ha estado al mando de distintos equipos sin tanto renombre. Aún así, ha dejado una marca que aún hoy es recordada, por ejemplo, en Francia y en España.

Ahora, le tocó dejar su legado en Inglaterra. Y es que nada menos que con el Leeds consiguió el ascenso a la Premier League. Tras ello, los elogios no tardaron en llegar.

Algunos, sin embargo, prefirieron irse por el lado crítico. Claudio Vivas, ex-Sporting Cristal y antiguo asistente del Loco, aseguró que en el último partido, el conjunto de Bielsa "no jugó como él quería".

Muy pocas veces lo vi tan feliz a Bielsa!!! Totalmente merecido!!!

pic.twitter.com/Dttx7mb248 — Ricardo G. Lunari (@ricardolunari) July 18, 2020

"El equipo de hoy no pudo dar tres pases seguidos, se recuperaba la pelota y se jugaba en cancha propia", señaló Vivas en TyC. "Los equipos de Marcelo no son de tirarse atrás porque la experiencia nos indica que nos nos sirve. El camino que elige Bielsa para ganar no es el de hoy", continuó.

Así, quien no tuvo mayores logros, ni reconocimientos se atrevió a juzgar a Bielsa. Igual, de eso se trata un poco el bielsismo, de estar más allá del resultado. En fin, entre gustos y colores...

Lee También