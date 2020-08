Charles Barkley liquidó a Paul George por su apodo 'Playoff P', debido a su rendimiento en Los Angeles Clippers

El seudónimo más conocido de Paul George es el que hace refrentes a siglas y número: PG13. Sin embargo, el propio jugador puso a sí mismo su propio apodo en el pasado, teniendo en cuenta el buen rendimiento que solía tener en la postemporada jugando para Indiana Pacers y, por momentos, en Oklahoma City Thunder.

‘Playoff P’, se catalogó Paul. No obstante, en la actualidad esa autorreferencia está muy lejos de ser verdad, ya que sus actuaciones en la postemporada 2020 de la NBA no están demasiados productivas. El último viernes, ante Dallas Mavericks, George terminó la noche con solamente 11 puntos, habiendo convertido únicamente un tiro de tres puntos de los ocho intentados.

Aquel apodo del actual jugador de Los Angeles Clippers no le gustó para nada a Charles Barkley, quien bromeó sobre eso: “No te puedes llamar a ti mismo Playoffs P y perder todo el tiempo. Yo no me hago llamar ‘Championship Chuck’”, opinó Barkley en TNT, luego del partido que los Clippers perdieron ante Mavericks el miércoles, en referencia a que nunca obtuvo un campeonato NBA.

Chuck didn't take it easy on PG �� pic.twitter.com/NFCWRHFe1A — SportsCenter (@SportsCenter) August 22, 2020

A Barkley no le falta razón, porque George ha promediado 12,5 puntos en los dos últimos juegos ante Dallas, tirando un 21% en tiros de campo. Además, desde más allá del arco de tres puntos los números tampoco son alentadores: registra un pobrísimo 16% en esos últimos dos partidos de la serie.

Cabe destacar que George tuvo un buen comienzo de playoffs gracias a sus 27 puntos iniciales, pero hace falta hacer mucho más para llamarse Playoff P. Por ahora, lo está salvando un gran nivel ofensivo de Kawhi Leonard, y las salidas de Kristaps Porzingis y Luka Doncic, tanto en el primer como tercer partido.

