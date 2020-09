Atención Celtics: las claves para remontar las Finales del Este según Álvaro Martín

Con el corazón de un aficionado y la mente de un analista experto, Álvaro Martín, uno de los narradores más reconocidos de la NBA dialogó de manera exclusiva con Bolavip y analizó lo que serán los partidos decisivos de las Finales de la Conferencia del Este entre Boston Celtics y Miami Heat.

Martín quiere las dos palabras que más emocionan a los fanáticos de la NBA: séptimo juego y para eso los Celtics deberán remontar una serie en la que están abajo 0-2. ¿Cómo hacerlo? Álvaro da las claves para que los aficionados puedan llegar a vivir más y más emoción en estos Playoffs con unas Finales que no terminen en una barrida del Miami Heat.

Como antesala al imperdible análisis que hizo Álvaro Martín, el reconocido narrador habló sobre la experiencia única y diferente que está ofreciendo la liga a través de NBA League Pass y de programas digitales como lo es ‘Analisis NBA’: un contenido diferencial que está al alcance de todos.

- ¿Cuáles son los atractivos que le ofrece ‘Análisis NBA’ a los fanáticos?

“Nadie va servir al aficionado de la NBA mejor que la misma NBA, que aparte de todo es la dueña del material de archivo de video de la liga. Esta es la manera de conectarse con toda la afición y poder ver algo que el resto de la oferta mediática no les estén ofreciendo. El que sale ganando es el aficionado”.

“En el caso particular de ‘Análisis NBA’ con tal que tengas tu teléfono móvil y una plataforma digital es gratis. O sea, la oferta es muy tentadora en ese sentido y la clave es ofrecer algo verdaderamente especial, que no lo puedas hallar: ese siempre será el reto porque francamente hay personas grandes y pequeñas, entidades grandes y pequeñas que producen buen material”.

- ¿Las Finales de la Conferencia del Este están encaminadas a una victoria del Miami Heat sobre Boston Celtics?

“Son equipos muy parejos y los juegos han sido de tal forma. Boston Celtics no ha podido cerrar partidos como lo ha hecho Miami Heat y esa es una virtud de ellos no solamente ahora en los Playoffs. Es el segundo mejor equipo cerrando partidos reñidos detrás de Denver Nuggets”.

“Ambos partidos han estado en manos de Boston y un equipo puede aprender y le puede tomar la medida al contrario. Esta serie no me da la sensación que Miami va a barrer, así que mi esperanza, como bien lo saben no le voy a un equipo o al otro, yo lo que quiero es un séptimo partido. Quiero una serie que encienda a los aficionados de la NBA y que genere más interés por la liga”.

- ¿Cuáles son las armas que tienen los Boston Celtics para igualar la serie vs. Miami Heat?

“Hay dos elementos que Celtics tiene a la mano y que no ha explotado. Uno es la capacidad de acelerar un poco más su ofensiva, es un equipo defensivo muy rudo que se mete en pasillos de pase y que toca mucho el balón. Roba y produce perdidas, no tanto contra Miami, pero cuando eso suceda hay que ir corriendo y buscar el contragolpe: sea para obtener la canasta, la falta o lo que venga. Hay momentos que los Celtics toman el balón y son muy cautelosos”.

“Lo segundo es saber qué hacer contra la zona que plantea el Heat, que tiene debilidades y el coach Brad Stevens las reconoce. Lo que no hemos visto es que los cinco jugadores en cancha actúen con la consciencia de un equipo preparado para reventar una zona. Normalmente una zona en la NBA es muy fácil de romper: Boston saben cómo hacerlo, ahora hay que demostrarlo en la cancha y es lo que no hicieron en el segundo juego y les costó un partido que tenían en las manos”.

