Real Madrid cierra su primer fichaje para la próxima temporada: ¿Lo dirigirá Ancelotti o un nuevo DT?

Mucha información en 24 horas para este Real Madrid plagado de noticias. Minutos después de que diversos medios en España confirmasen que Alphonso Davies no será refuerzo del conjunto merengue para la temporada 2025/2026, afirman que la casa blanca ya tiene atado y firmado a otro crack de cara al 1 de julio. No habrá caras nuevas en esta ventana de enero y solo quedan dudas en relación con Carlo Ancelotti. ¿Sigue o no el italiano?

Ramón Álvarez De Mon, periodista y socio del Real Madrid que supusiese la primera voz en confirmar la llegada de Kylian Mbappé al Bernabéu, es quien da la noticia del día en la casa blanca. Asegura por medio de su canal de YouTube y cuentas en redes sociales que Trent Alexander Arnold será jugador del conjunto merengue de cara a la próxima temporada. Todo acordado para que se sume a un proyecto donde hasta dicha fecha solo Lucas Vázquez ocupará la posición de lateral derecho. Dani Carvajal, no olvidemos, se encuentra lesionado hasta finales de campaña.

“Trent Alexander Arnold ya ha fichado por el conjunto madridista. Será jugador del Real Madrid para la próxima temporada con total seguridad. Lo que había que firmarse ya se ha firmado. Ya se cuenta con su llegada y si bien se iba a intentar traerlo en enero, la realidad es que no será jugador del primer equipo hasta el 1 de julio del 2025. Liverpool nunca meditó una opción de traspaso en esta ventana”, desvelaba Ramón Álvarez De Mon alrededor de una operación en boca de todos desde hace meses. Finalmente se habría conseguido la firma del internacional inglés.

La gran duda pasa ahora mismo por saber quien le dirige. Fueron horas cargadas de contracciones y diferentes informaciones alrededor del banco de suplentes del Real Madrid. Primero Onda Cero habló de un Ancelotti que ha decidido dejar el club a finales de campaña teniendo contrato hasta el 2026. Horas más tarde La Gazzetta dello Sport indicó que Carletto no piensa tiene ningún deseo de abandonar el club. Finalmente y en horas de la noche, Xabi Alonso no eludió los rumores o preguntas en rueda de prensa. Es el favorito para reemplazar al italiano cuando llegue dicho momento.

“No puedo decir nada, estamos en medio de una temporada y todos los clubes tenemos grandes objetivos. El Atlético los tiene, el Madrid también y estoy pensando en conseguirlos. El partido es muy importante para los dos y estoy enfocado en eso…Pasa el tiempo pero el cariño perdura y esa relación con Real Madrid es inolvidable. Se agradece, el lazo es muy fuerte, fue una etapa muy bonita como jugador. Fueron años intensos, nos costó conseguir lo que queríamos pero cuando lo logramos va a perdurar”, palabras del vasco en la rueda de prensa previa al choque con Diego Pablo Simeone en la capital de España. Aseguran que Trent Alexander Arnold es el primer fichaje de Real Madrid para la campaña 2025/2026.

¿Qué otros fichajes puede hacer Real Madrid?

Habrá que ver como reacciona el club a la negativa para quedarse con Davies. Miguel Gutiérrez del Girona ha sonado en diferentes portales y la casa blanca cuenta con una opción de recompra de su canterano por solo 8 millones de euros. Un volante central, uno o dos zagueros y el posible fichaje de un 9 de aérea, las posiciones que se han comentado como deseosas de caras nuevas en la casa blanca. Lateral derecho ya habrá según De Mon.

Los números de Trent Alexander Arnold

Hablamos de un hijo en todos los sentidos de Anfield. A sus 26 años suma 338 partidos con los Reds, donde ha marcado 21 goles y entregado 88 asistencias en sus 9 campañas por Liverpool. Ocho títulos ha levantado Trent Alexander Arnold en una entidad donde todo apunta a que Conor Bradley será su reemplazado. Ganar la Premier League para cerrar todo con broche de oro, el objetivo.

