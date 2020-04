Brett Favre le advierte a Green Bay Packers sobre lo que hará Aaron Rodgers

Luego que Green Bay Packers escogiera en el pasado Draft de la NFL al mariscal de campo Jordan Love, comenzaron a haber especulaciones en la prensa estadounidense respecto del futuro de quien actualmente es titular en esa posición en la franquicia, como es Aaron Rodgers, incluso con rumores respecto de una posible salida para esta temporada.

Ante esta situación, el legendario jugador Brett Favre se refirió, en entrevista con NBC Sports, a la situación actual que está viviendo su sucesor en el puesto y advirtió que los Packers están jugando con fuego y podrían apurar su salida luego de 15 temporadas, pese a que todavía tiene contrato por cuatro años más, que firmó en 2018 por $134 millones de dólares.

Fue campeón y ganó el MVP en el Superbowl XLV (Foto: Getty Images)

"Mi instinto me dice que (Aaron) jugará en otro lado y no terminará su carrera aquí", aseguró el ex mariscal de campo, agregando que "no lo sé con certeza, pero te garantizo que algo sucede en la mente de Aaron. Si ese es el caso, quiere decir que existe una molestia con la organización que de otra forma no hubiera estado allí. Todo lo que (Aaron) necesita es otra razón, además de esta, para acelerar este proceso".

Junto con reconocer que ha conversado de manera frecuente con Rodgers desde que se dio a conocer que los Packers subieron lugares en el Draft y lograron adquirir a Love, Favre aseguró que "Aaron estaba... digamos sorprendido de que ellos (Packers) hayan tomado esa dirección", y además advirtió que "Green Bay no va a ir a ningún lado sin Aaron Rodgers en los próximos años".

"Si juega como esperamos, van a ser contendientes con o sin un receptor de primera ronda, así que haría todo lo posible por no afectar esa relación y no creo que lo hayan hecho. (Los Packers) afectaron la relación (con Rodgers) y va a ser algo difícil de superar. En algún punto, les afectará", finalizó Favre.

