Buenísimo: Coscu mostró en Instagram que Maluma le copia los cortes de pelo

Aprovechando una nueva oportunidad para actualizar su look, Coscu, en la madrugada del pasado miércoles, publicó una postal de su nuevo corte de pelo. Instantes después a través de su cuenta de Instagram, el reconocido streamer argentino no dudó en analizar algunas fotos de los últimos cambios de peinado que Maluma protagonizó.

Adjuntando una postal de una de las últimas variantes que el cantante colombiano se aplicó en su cabeza, Martín Pérez Disalvo, dejando en claro que la similaridad con los cambios que él mismo se hizo lo dejaron asombrado, escribió: "Eu, posta es preocupante. No entiendo por qué tanta casualidad".

Más tarde, adjuntando una nueva historia y algunas imágenes más en donde comparó sus looks con los de Maluma, Coscu escribió: "Bebetos no estoy diciendo que estoy parecido ni nada, pero literal siempre aparece con el mismo corte que tengo yo de la nada".

A modo de cierre, buscándole una explicación a la situación, el streamer completó: "Me hice rosa, se hizo rosa, me hice celeste, se clava celeste. Me rapé para sacarme los colores, apareció rapado y ahora esto. Posta que para mí el peluquero me sigue y es un guachín en el que el confía. Algo así está pasando, si no no se explica".

