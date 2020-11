¿Podrá con la presión? Así llega Carlos Vela para los Playoffs

No ha sido una temporada fácil, una lesión lo tuvo a maltraer y por fuera de las canchas casi toda la campaña de la MLS 2020, pero llegó el momento decisivo para Los Angeles FC y la carta goleadora no podía ser otra que Carlos Vela. Este martes, el equipo californiano disputa los cuartos de final de los Playoffs vs. Seattle Sounders.

Aunque el delantero mexicano se convirtió en el jugador referente de LAFC, en este 2020 el equipo aprendió a convivir sin Vela ya que decidió no ir al torneo MLS is Back y en el primer juego del reinicio de la temporada sufrió una lesión que lo sacó de las canchas. El momento de Carlos es ahora.

Para el duelo de este martes entre Los Angeles FC y Seattle Sounders (22:00 ET), Bob Bradley, entrenador de LAFC, no podrá contar en la parte delantera con Brian Rodríguez y Diego Rossi debido a que dieron positivo para coronavirus en la fecha Fifa. En otras palabras, Vela es la principal arma goleadora en el inicio de los Playoffs.

Los números de Caros Vela en el 2020 MLS

La calidad está intacta y en el primer partido que regreso a las canchas de la MLS Carlos Vela se despachó con un golazo. De cara al juego de cuartos de final de los Playoffs, el delantero mexicano llega con nueve partidos (dos de Concachampions), seis goles y una asistencia.

¿Le pesará la presón? ¿Llega con falta de ritmo? Estos y más misterios se resolverán este martes cuando Carlos Vela salte a la cancha del CenturyLink Field en búsqueda de demostrar que sigue siendo la referencia en ataque de Los Angeles FC.

