En la previa al partido Los Angeles FC vs. Inter Miami por la MLS 2023, se dio a conocer la lista de celebridades que iban a ver a Lionel Messi y compañía. Al Principe Harry y Selena Gómez se sumó uno de los dueños del equipo LAFC, quien no dudó en reaccionar ante el pase gol de Leo a Jordi Alba.

El árbitro Ted Unkel no había dado el pitazo inicial y el famoso actor Will Ferrell ya empezaba a poner presión al mostrar el anillo que lo certificaba como campeón de la MLS por el título de Los Angeles FC en el 2022. Sin embargo, Leo Messi sería el encargado de quitarle la sonrisa a uno de los propietaros del equipo californiano.

Lionel Messi llegó a once partidos disputados con Inter Miami, y a pesar que no marcó en la victoria 1 a 3 contra LAFC, el jugador argentino si se reportó con dos asistencias. Uno de estos pases gol generó una reaccion y video por parte de Ferrell que se hizo viral. Hasta lo compararon con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos.

Así reaccionó el dueño de LAFC ante el pase gol de Messi a Jordi Alba

Luego del primer gol de Facundo Farías, Inter Miami se sacudió del dominio del rival en el estadioBMO y en una combinación directamente traída desde Barcelona se puso 0 – 2 arriba. De Sergio Busquets a Leo Messi y de Messi a Jordi Alba para un pase gol que no le iba a gustar nada a uno de los dueños de Los Angeles FC.

Lionel Messi le dio una gran asistencia a Alba para el 2 a 0 parcial de Inter Miami y las cámaras de la transmisión oficial de Apple TV enfocaron a Will Ferrell, quien no se movió ni un poco y quedó con la mirada clavada al campo de juego. No podía creer lo que estaba viendo y su reacción se hizo viral en 3, 2, 1… ¡Video!

Video: La asistencia de Messi a Jordi Alba en la victoria de Inter Miami vs. LAFC

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 1 a 3 contra Los Angeles FC del domingo 3 de septiembre, Inter Miami jugará contra Sporting Kansas City el sábado 9 de septiembre a las 19:30 ET (20:00 ARG) en un partido en el que no contará con Lionel Messi al estar convocado por la Selección Argentina para los dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.