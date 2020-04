Castillo volvió a ver la final en Madrid y tiró en Twitter que a River lo perjudicaron

Los de River (y algunos de otros equipos también) afirman sin dudar que la final de la Copa Libertadores 2018 ganada ante Boca fue el partido más importante de la historia de ambos clubes, y nada jamás podrá superarlo. Mes a mes festejan un nuevo aniversario de dicho evento, ven el partido una y otra vez, siguen gritando los goles y renuevan los memes para burlar al eterno rival. Veremos si a lo largo de los años el recuerdo de aquel 9 de diciembre sigue tan vigente como pasa al día de hoy sobre todo en las redes sociales.

Quien aprovechó la cuarentena para quemar algunas horas viendo otra vez aquel enfrentamiento fue Hernán Castillo. Se sentó en su sillón y observó atentamente esas poco más de dos horas de duelo. Ya sin el nerviosismo y la tensión que obviamente se sintió en vivo, el periodista de TNT Sports pudo analizar en profundidad algunos detalles del desarrollo del juego, haciendo foco en las decisiones tomadas por el árbitro. En Twitter, hizo un descargo que generó bastante revuelo, teniendo la banca de los hinchas del Millonario y el cuestionamiento de los Xeneizes.

"Si el arbitraje es malo pero ganás, todo pasa inadvertido (la final en Madrid y la semifinal en la Bombonera son EL ejemplo). Si el arbitraje tiene 1 o 2 fallos en contra y perdés, aunque el rival haya sido superior a vos, todo es escándalo (los partidos de este River de Gallardo son EL ejemplo)", comenzó reflexionando haciendo mención también al cruce del 2019 entre el equipo de Marcelo Gallardo y el de Gustavo Alfaro, en el cual los del Muñeco se impusieron por 2-0 en Núñez para luego ir a aguantar el resultado de visitantes, donde perdieron pero pasaron a la final.

Luego, Castillo continuó: "Anoche vi la final otra vez (deben ir 50) y además de ponerme nervioso me pasó lo de ver más atento a Cuña con la amarilla a Ponzio, la no roja a Pablo Pérez, el penal a Pratto, la amarilla a Maidana, la duda en la roja a Barrios. Y me acordé de la semifinal que fue el show del tiro libre". Además, minimizó aquellas situaciones en las que River se habría visto beneficiado por los jueces: "En contra, siempre dicen lo mismo. El penal de Pinola, nada de la roja a Figal antes, y alguna que otra. Y no les digo si ven el partido de Lanús en la semifinal 2017, un escándalo".

Mientras tanto, el comunicador pasa la cuarentena obligatoria en su hogar, saliendo por la televisión pero desde allí. El fútbol se detuvo hace largo rato no solo en Argentina sino también en la mayor parte del mundo y por ese motivo, varios canales están retransmitiendo encuentros icónicos de competencias de clubes internacionales, Mundiales y demás. Esperemos que pronto vuelva a rodar la pelota y podamos ver acción en vivo, como tanto nos gusta. Hasta que eso suceda, sigamos guardados en casa por nuestro bien y el de los demás.

