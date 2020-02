El pasado sábado el mundo del fútbol se estremeció luego de que en Escocia se denunciara que Alfredo Morelos, delantero del Rangers, había descubierto a un hombre debajo de su vehículo, presuntamente, intentando alterar los frenos del mismo.

Obviamente, la noticia se regó por todo el mundo y se recordó que en la actualidad Morelos ha generado bastantes sentimientos negativos en este país, pero nunca se había pensado que se llegara a tal punto.

Sin embargo, después de algunas investigaciones de la prensa escocesa, al parecer todo se trataría de una trama amorosa ya que el implicado descubierto debajo del automovil de Morelos era un detective privado contratado por su esposa, Yesenia Herrera.

Aunque todavía no hay voces de las autoridades oficiales, la esposa del futbolista aseguró en su Twitter a alguien que la estaba acusando: "Muéstrame las pruebas donde demuestre que soy yo. Te doy un consejo primero verifica que la información sea verdadera y no des noticias de las que no estes seguro".

Lo cierto que Yesenia proximamente dará a luz un hijo de Morelos, pero, al parecer, todavía no ha sanado la herida de una infidelidad del futbolista con Marian Cárdena, actual Señora Colombia, con quien habría tenido un romance durante un año.

En su momento, la mujer contó en el programa de la periodista 'La Negra Candela' que Morelos la contactó por redes sociales que desde que se conocieron tuvieron un romance que ella describe como "mágico e inolvidable". Según Cárdenas, la relación duró cerca de un año y ella nunca supo que él estaba casado desde 2016.

