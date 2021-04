Coscu vio una patada de Ramos a Messi, le dijeron que "no lo toca" y explotó en vivo: "Andá a mirar cómo anda tu hermana"

Aprovechando un pequeño rato libre, Coscu, mediante Twitch, comenzó a llevar a cabo una transmisión para poder charlar un poco con sus seguidores y reaccionar a algunos videos. Pese a que el stream incursionaba momentos de tranquilidad, todo se descontroló cuando Martín Pérez Disalvo se puso a ver un video de las peores infracciones de Sergio Ramos.

Aumentando su grado de indignación con cada falta del defensor en la recopilación en cuestión, el streamer, al divisar una que el hombre del Real Madrid le propinó a Lionel Messi, estalló contra un usuario presente en la transmisión. "Uno pone 'No lo toca'. ¡No entiende que si lo toca lo quiebra! Me chupa un hue... si lo toca o no".

Exteriorizando su fastidio y sin guardarse nada, Coscu continuó: "Si lo toca, lo mata, le corta una gamba. Entonces, es roja y tres fechas de suspensión por mala leche. Y si no lo toca, andá a mirar cómo anda tu hermana que seguro la están tocando a ella, pelot... Fanático de fútbol de mier... sos".

Horas más tarde, a través de su cuenta de Instagram, el streamer citó el clip de su reacción y no dudó en volver a arremeter contra los fanáticos del fútbol que comulgan con el juego brusco. "Como me hacen calentar los pelotu... que discuten que Sergio Ramos no es un asesino serial", escribió.

