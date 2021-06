¿Se le cierra la opción de los Lakers? Damian Lillard acabó a LeBron James

Todo lo que se escriba en las redes sociales queda guardado en una memoria imborrable en la nube y Damian Lillard fue evidencia de esto. El nombre de moda en la NBA es el del base estelar de Portland Trail Blazers porque cada día crecen más los rumores de un posible intercambio y entre los candidatos surgen Los Angeles Lakers de LeBron James y compañía.



No hay un mejor momento para juntar a Lillard con LeBron para ir por un título NBA y con activos importantes los Lakers podrían hacer una oferta tentadora para que Portland acepte un intercambio bomba. Sin embargo, una dura opinión de Damian sobre James en 2010 le podría cerrar las puertas del equipo de Los Angeles.

Uno de los movimientos más criticados en la historia de la NBA fue cuando LeBron decidió dejar Cleveland Cavaliers para jugar en Miami Heat desde la temporada 2010-11. Esa decisión a Lillard no le gustó nada y tuiteo una dura crítica en contra del ahora jugador de los Lakers. ¿Qué pensará ‘El Rey’?

“Los talentos de @KingJames (cuenta de Twitter de LeBron) a South Beach? Tomaste el centro de atención y un ego. Dejaste los talentos jaja. Esas mierdas en Cleveland”, fue el tweet de Damian Lillard sobre la llegada del ‘Rey’ al Miami Heat. ¡Y la peor crítica estaba por llegar!

Lillard acabó con LeBron (Foto: @nbacounty)

La crítica de Damian lillard a LeBron James que lo alejaría de Los Angeles Lakers

En las NBA Finales de 2011, Miami Heat cayó de manera sorpresiva con Dallas Mavericks y uno de los mayores críticos de LeBron James fue Damian Lillard: “@KingJames, no me siento mal por tu falso culo concentrado, me siento mal por Dwyane y por mí mismo porque lo quería más que tú. #Damnshame".

Lillard acabó con LeBron en Twitter (Foto: @nbacounty)

