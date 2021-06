LeBron se ilusiona: Damian Lillard dijo a cuáles equipos iría si deja a los Blazers

El mundo de la NBA está a punto de vivir una de las mayores bombas de los últimos años: Damian Lillard, seis veces All-Star de la liga, estaría próximo a cambiar de equipo y los rumores crecen día a día. En el horizonte aparecen Los Angeles Lakers de LeBron James y compañía como un posible destino.

No fue normal ver que una derrota en Playoffs afectara tanto a Lillard, pero tras caer en primera ronda contra unos Denver Nuggets que no tenían a Jamal Murray, la paciencia de Damian por no estar en un equipo candidato al título como lo fueron los Lakers está llegando a su fin.

Los Portland Trail Blazers anunciaron la contratación de un nuevo coach para la temporada NBA 2021-22 y se volvió a disparar la versión que Lillard pensaría en un posible intercambio para poder ganar su primer anillo de campeón tras nueve temporadas en la liga.

Las redes sociales hicieron el trabajo y un usuario en Twitter recordó un tuit de Damian Lillard en el que revelaba los dos equipos en los que le gustaría jugar si dejaba a Portland Trail Blazers. Aunque el mensaje de la estrella NBA fue el 14 de julio de 2017, el contexto es el mismo. ¿Tendrá las mismas intenciones?

Damian Lillard dijo que le gustaría jugar en Los Angeles Lakers

“Si los Blazers decían que no me querían ... Utah Jazz o Lakers”, respondió Damian Lillard en Twitter frente a la pregunta de un usuario sobre a cuál equipo iría si en Portland no lo quisieran más. LeBron James y compañía se ilusionan.

A Lillard le gustaría jugar en los Lakers (Foto: @Dame_Lillard)

