El correo electrónico que salvó a David Beckham de fracasar con Inter Miami

No hubo nadie más feliz en la MLS que David Beckham cuando el sueño llamado Inter Miami se hizo realidad y debutó en el fútbol profesional de Estados Unidos en la temporada 2020. Todos vieron la postal de el exjugador sonriendo, pero pocos conocen que el proyecto deportivo estuvo a minutos de fracasar.

En 2017, las directivas de la MLS no estaban convencidos que el proyecto de Beckham para crear un equipo de fútbol en Miami fuera sostenible y descartar la idea de David fue una opción real. Sin embargo, de un momento a otro sonó el celular del exastro del fútbol.

Beckham desbloqueó el móvil y se dio cuenta del mail que salvaría la creación del Inter Miami. De acuerdo a una publicación del Miami Herald, los hermanos Más, Jorge y José, dueños de MasTec (empresa multinacional), enviaron el correo electrónico que salvó el sueño de David.

José y Jorge Más le escribieron un mail a Beckham en el que manifestaron que querían ser socios en la creación del Inter Miami y David, por supuesto, no se negó y recibió el impulso económico necesario para que la MLS diera el aval y se presentara el equipo en 2018.

David Beckham habló de la posibilidad que Inter Miami no existiera

“A veces fue muy difícil. Hubo reveses y momentos en que dijimos que esto no iba a suceder. Era difícil pero nunca no me rendí. Las cosas a veces se ponen difíciles y la única manera de superar esos momentos difíciles es subirse las mangas y eso fue lo que hice”, afirmó David Beckham cuando se presentó de manera oficial el Inter Miami.

